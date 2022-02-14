بصورة تجمعهما سويًا.. عمر الشناوي يهنئ زوجته في عيد الحب

/679394/بصورة-تجمعهما-سويا-عمر-الشناوي-يهنئ-زوجته-في-عيد-الحب

استغل العديد من النجوم مناسبة عيد الحب ليهنئوا من يحبونهم ويشاركونهم الحياة ليجعلوها أمتع، كما فعل الفنان عمر الشناوي حفيد النجم الراحل كمال الشناوي، من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تحيا مصريرصد تهنئة عمر الشناوي لزوجته بمناسبة عيد الحب

عمر الشناوي يُهنئ زوجته بمناسبة عيد الحب

نشر الفنان عمرالشناوي صورة له مع زوجته، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق عليها بما معناه:"عيد حب سعيد يا حبي"، ولا تظهر الصورة سوى وجههما إلى جانب بعضهما البعض، كما أنهاليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الشناوي موقع إنستجرام للتعبير عن حبه لزوجته، ولكن معتادًا على نشر صورها وصور نجليهما، والتعليق بكلمات الحب أو الممازحة.

تعليقات الجمهور على صورة عمر الشناوي مع زوجته

ردت هند حداد زوجة الفنان عمر الشناوي على الصورة التي هنأها بها بعيد الحب، وكتبت باللإنجليزية بما معنا:"أتمنى أن تظل أنت عيد الحب بالنسبة لي"، وبعدها كتب متابعي الحساب الرسمي لعمر الشناوي، عدد من التعليقات التي تتمنى لعمر وزوجته السعادة والحياة الهادئة، فقال أحدهم يتمنى لهم السعادة الدائمة:" ربنا يسعدكم ويهنيكم ويحفظكم"، وقال آخر متمنيًا لهما طول العمر وبعد الحسد عنهما:"ربنا يبارك فيكم و يحفظكم من العين و يبعد عنكم كل شر و تفضلوا جنب بعض طول العمر .. اللهم أمين"، ونحن أيضًا نتمنى لهما ولكل الأحبا السعادة والتفاهم وطول العمر؛ ليسود الحب والتفاهم في العالم كله.

عمر الشناوي في أول أيام تصوير مسلسل رنيا وسكينة

نشر الفنان عمر الشناوي صورة له من غرفة تغيير الملابس وهو يستعد لأول أيام التصوير في مسلسل «رانيا وسكينة»، وكتب عليها:"أول يوم تصوير دعواتكم"، حيث أنه يشارك كل من: روبي، مي عمر وأحمد خالد صالح في بطولة مسلسل جديد باسم رانيا وسكينة، للمؤلف محمد صلاح العزب، وللمخرجة شيرين عادل، حيث يجمع المسلسل كل من روبي مي عمر لأول مرة.

عمر الشناوي في ليه لأ

شارك الفنان عمر الشناوي في عددكبير من المسلسلات الدرامية، وكان مسلسل «ليه لأ» الجزء الأول، من المحطات المميزة في مسيرته.