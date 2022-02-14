/679400/وفاة-الضحية-الرابعة-لقاتل-أسرته-فى-مذبحة-أبومناع-بقنا

لفظت ربة منزل، أنفاسها الأخيرة، داخل العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بقنا، عقب إصابتها بطلق ناري على يد ابنها المتهم بقتل والده وزوجته في واقعة أمس الاول المعروفة بـ"مذبحة أبو مناع شرق شمال محافظة قنا .

دوت الخليج

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع "إ.ي"، و"م.أ" وإصابة "السيدة "ح.أ"، و"ع.إ"، و"ك.أ".

حالة اضطراب نفسي

وتبين من تحريات أجهزة الأمن أن المتهم "م.ا.ي" 29 عاما، يعاني من حالة اضطراب نفسي، وحينما حاول المجني عليهم الإمساك به وتقييده بالحبال بهدف نقله إلى طبيب نفسي لتلقي العلاج، أفلت منهم وأمسك بندقية آلية غير مرخصة مطلقا وابلا من الرصاص وهو في حالة هياج عصبي، ما تسبب في مقتل وإصابة 5 من أسرته.

المتهم كان من مدمنى الشابو المخدر

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهم كان من مدمنى الشابو المخدر، ومسجل خطر، له سجل جنائي، وكان مسجونا على ذمة قضايا، وخرج من السجن بعد قضاء فترة عقوبته، وأدمن الشابو المخدر، والذى أصابه بحالة نفسية، حاول الأهل إبعاده إلا أنهم فشلوا.

قرية أبو مناع بحري التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا

يذكر أن صباح السبت أطلق شاب النار على 5 من أفراد أسرته، في قرية أبو مناع بحري التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، مما أدى إلى وفاة 2 وإصابة 3 آخرين.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بوفاة «إبراهيم. ي»، و«منى. أ»، وإصابة «حليمة. أ»، و«عواطف. إ»، و«كرم. أ»، حيث أفادت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة «محمد. ا»، 29 عاما، حين أطلق النيران على أفراد أسرته، مما أدى إلى وفاة زوجته ووالده، وإصابة 3 آخرين من بينهم والدته.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النياية العامة لمباشرة التحقيق.