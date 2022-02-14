«أما نشوف اخرتها».. عارفة عبد الرسول بفستان زفاف في فيديو ساخر

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شاركت الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول، الجمهور بفيديو ساخر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يبدو أنه من لقطات أحد أعمالها الفنية المقبلة.

دوت الخليج يرصد فيديو ساخر لعارفة عبد الرسول عبر موقع فيسبوك

وظهرت عارفة عبد الرسول خلال الفيديو، بفستان زفاف، وعلى رأسها تاج يرتديه الاطفال في اعياد ميلادهم كتب عليها «عروسة»، وبدأت بغناء أغنية بهاء سلطان من ألبومه الجديد سيجارة، والتحدث بكلمات ساخرة في وسط ضحكات أصدقائها، وعلقت عارفة على الفيديو قاىلة: «أما نشوف أخرتها».

عارفة عبد الرسول تثير الجدل حول شرعية الميراث

الجدير بالذكر أن الفنانة عارفة عبد الرسول، أثارت الجدل منذ فترة، بعدما طالبت الدولة بضرورة إتخاذ إجراءات لحل مشكلة الميراث.

وكتب عارفة عبد الرسول عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اعرف ناس كتير متدينه باعتدال وفاهمين الشرع كويس جدااااا ...اول مايبقى عنده بنت يكتبلها وهو عايش جزء م الميراث عشان عارف انها مش حاتورث زى الصبيان او لوخلف بنات بس بيكتب كل حاجه باسم البنات عشان ماتدخلش العيله تزاحمهم ع الميراث ولو ماخلفش يكتب باسم مراته ...ماشوفتش حد مابيعملش كده»

عارفة عبد الرسول: لازم نبعد الدين عن الدولة

وتابعت: «طب مش ان الاوان نبقى زى تونس ونبعد الدين عن الدوله وتبقى فيه قوانين منصفه للطرفين».

أتى ذلك في ظل الأزمة التي شهدتها السوشال ميديا في الأونة الأخيرة، بسبب الفنان رشوان توفيق مع ابنته والتي كانت سببها الرئيسي مشكلة الميراث، والتي لازالت مستمرة حتى الآن ولازالت المحاكم تشهد على خلاف رشوان توفيق مع ابنته.

الفنانة عارفة عبد الرسول

عارفة عبد الرسول من مواليد حي الحضرة الواقع بمدينة الإسكندرية، تخصصت بشكل كبير في مجال الحكي على خشبات المسارح في مصر، وعملت في البداية من خلال إذاعة الإسكندرية خلال حقبة الثمانينات، ثم التحقت بفرقة الورشة المسرحية حيث قدمت أشهر عروضها الحكائية على الإطلاق (حكايات بنت البقال) التي أكسبتها شهرة واسعة في الأوساط الثقافية.

شاركت في بطولة عدد من الأعمال التليفزيونية خاصة بعد انتقالها للعيش في القاهرة بعد تجاوزها سن الثانية والخمسين، منها: "موجة حارة، بدون ذكر أسماء، إمبراطورية مين، تحت الأرض".