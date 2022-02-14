/679403/برنامج-زووم-Africa-يعرض-تفاصيل-لا-نعرفها-عن-الدول-الإفريقية-في-هذا-الموعد
أعلنت قناة cbc عن البرنامج الجديد زووم Africa، الذي سوف يُعرض على شاشتها أبتداءًا من الغد 15 فبراير،وسيكشف البرنامج عن الكثر من أسرار القارة السمراء.
دوت الخليج يرصد اعلان قناة cbc عن البرنامج الجديد زووم Africa
برنامج زووم Africa على قناة cbc
يكشف برنامج « زووم Africa» الذي سوف يبدأ إذاعته من غد الثلاثاء 15 فبراير، على قناة cbc، عن أسرار كثيرة لا يعرفها العالم عن القارة السمراء، بما فيها من دول إفريقية مثل: الكونغو، برازافيل،مالي وكينيا.
الدكتور ماهر مغربي أول ضيوف برنامج زووم Africa
حل الدكتور ماهر مغربي المدير مشروع المزارع المصرية في إفريقيا ضيفًا على برنامج زووم Africa، والتي تقدمه الإعلامية سالي عاطف، حيث كشف عن تفاصيل 8 مزارع مصرية تتواجد في دول إفريقيا عديدة منها زنجبار، مالي وزامبيا.
وأضاف مغربي أن العلاقات المصرية الإفريقية تزداد عمقًا من خلال هذه المزارع، وهي تعتبر مشاريع لتنمية هذه الدول، ودعم للتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
عازف كونغولي في أولى حلقات برنامج زووم Africa
قدم BOBO NIANGOUS عازف الدرامز الكونغولي عرضًا موسيقيًا بالدرمز، ورغم أنه تقليدي ولكنه أداء بشكل مميز للغاية، إلى جانب أنه تحدث عن الفن والموسيقة في التراث الإفريقي، وبالتحديد في الكونغول.. ترتبطالموسيقى بكل المناسبات سواء كانت مفرحة أم حزينة.
آلة مبولون المرتبطة بالتراث المالي
كشفت المذيعة سالي عاطف عن ارتباط آلة مبولونالموسيقية بالتراث في مدينة مالي، وتحدثت أكثر عن طريقة أستخدامها، وكيف كانت القبائل القديمة يستخدمونها لمدح الملوكورؤساء القبائل.
وأوضحت سالي خلال الحلقة أن منظمة اليونسكو أدرجت هذا الآلة والفنون التي تقدم بها ضمن قائمة التراث الثقافي في العالم.
النساء في الدول الإفريقية
تحدثت سالي عاطف أيضًا في برنامج « زووم Africa»، عن المرأة في الدول الإفريقية، وقالت أن هنا قرية لا توجد بها أي نساء تمامًا، وهي قرية أوموجا، في دولة كينيا، وقامت قرية أخرى على أساس منع العنف الذي يشكله الرجال على النساء، وهي قرية خالية من الرجال تمامًا، وهي قرية تخرج إنتاج عظيم تصدره للخارج.
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