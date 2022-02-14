/679405/زعيم-مافيا-3-إبتدائي-محمد-هنيدي-يعلق-على-صورته-بطريقة-ساخرة

شارك الفنان محمد هنيدي الجمهور بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يبرز من خلالها أحدث إطلالته الأنيقة التي اعتاد الفنان الكوميدي على ابهارنا بها.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد هنيدي على أحدث إطلالاته

وظهر هنيدي في الصورة التي شاركها، بتشيرت أسود أنيق، مع ارتداء نظارة وجه وقبعه سوداء.

ولكن هل يخلو تعليقات محمد هنيدي على أي حدث دون أن يسخر منه، هذا ما فعله في الصور الجديدة التي شاركها مع الجمهور منذ قليل، إذ علق عليه قائلا: «أخطر رجل في العالم.. زعيم مافيا تالتة إبدائي».

أعمال محمد هنيدي الفترة القادمة

في سياق آخر، ظهرت الفنانة منى زكي بجانب الفنان محمد هنيدي في عمل فني جديد بعنوان «الجوهرجي»، بعد غياب دام لأكثر من 23 عاما من الظهور معا على الساحة الفنية.

ونشر الفنان أحمد حلاوة صورته من كواليس الفيلم مع منى زكي ومحمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب: "استراحة خلال تصوير فيلم الجواهرجي".

وانضمت الفنانة عارفة عبدالرسول مؤخرا الى فيلم الجوهرجي بدور خادمة بشكل كومدي اذ تبدأ التحضيرات للتصوير خلال الفترة المقبلة من خلال اجراء البروفات اللازمة، بينما تجسد منى زكي دور زوجة محمد هنيدي التي تحدث بينهم العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، أما عن اسر ياسين فيقد شخصية طبيب نفسي.

كما عرض لـ هنيدي خلال الفترة الماضية فيلم "النمس والإنس"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.وهو موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفه عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع تحسين في حب منة شلبي التي تظهر بدور عفريته.

محمد هنيدي في فوازير رمضان

وصرح هنيدي أيضا خلال حوراه مع الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامج معكم، عن استعداده لتقديم فوازير رمضان، فقال: “هشتغل قريب على مشروع فوازير وفكرتها جاهزة وهتبقى كوميدية بحتة، و في الفترة القادمة هناك اعمال هشارك فيها في الدوبلاج وانا بحب شغل الدوبلاج جدا لانك بتقدر تنقل بصوتك بس احساس الشخصية وبيكون اختبار حلو انك توصل لقلب الطفل”.