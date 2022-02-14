/679382/كصيام-الدهر-فضل-صيام-الأيام-البيض-في-شهر-رجب-1443

يبحث العديد من المسلمين، عن فضل صيام الأيام البيض في شهر رجب، نظرا لورود الكثير من الأحاديث عن النبي محمد، والتي تنص علي فضل صيام هذه الأيام واعتبار أجرها كصيام الدهر.

دوت الخليج

توافق الأيام البيض اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر من أشهر العام الهجري، وورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي محمد، وسميت الأيام البيض بهذا الإسم نظرا لاكتمال القمر في هذه الأيام حيث يكون واضح و يمكن رؤيته بالعين المجردة.

فضل صيام الأيام البيض 1443

روي لأبو ذر رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ محمّدا صلّى الله عليه وسلم قال له: «إذا صمت من الشَّهر ثلاثة أيَّام، فصم ثالث عشرة، ورابع عشرة، وخامس عشرة»، بما يعني أن أجرها كصوم الدهر .

كما ورد في فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب، حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ» .

الأيام البيض لشهر رجب

و وفقا لبيان أصدرته دار الافتاء المصرية، فإن الأيام البيض لشهر رجب بدأت اليوم وحتي بعد غد من الشهر الجاري، وذلك علي النحو الآتي:

- الاثنين: 13 رجب الموافق 14 فبراير 2022. - الثلاثاء: 14 رجب الموافق 15 فبراير 2022. - الأربعاء: 15 رجب الموافق 16 فبراير 2022.

فضل شهر رجب

هذا ويعد شهر رجب من الأشهر الحرم، والتي نهي فيها الله عز وجل ، عباده عن فعل الذنوب وأو القتل وغيرها من الأفعال الآثمة، لقوله تعالي: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾.

كما أنّ المعاصيَ تعظُمُ فى هذا الشهر، وكذلك الحسناتُ والطّاعاتُ تضاعفُ فى هذه الأيام؛ لذلك التقرب إلى الله عز وجل بالطّاعة والعبادة فى شهر رجب أفضل وأحبُّ إليه سبحانه من التعبد في باقي الأيام.

وشهر رجب هو الشهر السابع في التقويم الهجري، و له فضل عظيم عن باقي الشهور لحدوث معجزة الإسراء والمعراج في يوم السابع والعشرون منه.