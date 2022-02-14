بزبدة الشيا وماء الورد.. مكونات طبيعية لحماية وترطيب بشرتك

يمكنك استبدال المواد الكيماوية التي تستخدميها لترطيب البشرة، بأخرى طبيعية، يمكنك من خلالها الحفاظ على رونق وجمال بشرتك، وحمايتها من الأضرار التي تسببها المنتجات الصناعية.

وقالت خبيرة العناية بالبشرة الدكتورة رجاء مجدي، أن المرطبات الخاصة بعناية البشرة التي تتكون من مكونات طبيعية لا تحتوي علي كيماويات مضرة للبشرة، ولا مواد حافظة أو ألوان وعطور، موضحة عدة مرطبات يمكنك تجهيزهم واستخدامهم بشكل أمن كما يلي:جل الصبار:

يعد أول وأفضل مكون لترطيب البشرة ويمكن استخدامه بصورة يومية اياً كان نوع بشرتك هو جل الصبار فهو مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة والجافة وأيضاً الحساسة، لاحتوائه علي مواد ملطفة ونسبة عالية من المياه بجانب الفيتامينات والمعادن اللازمة لترطيب البشرة وإضافة نضارة لها.

ماء الورد:

قالت خبيرة العناية بالبشرة أن ماء الورد أو ماء النعناع يمكنهم أيضا ترطيب وتعقيم البشرة ويستخدموا يومياً بأمان لكل أنواع البشرة.

الزيوت الطبيعية:

وتابعت خبيرة العناية بالبشرة أن من أقوى أنواع الترطيب هو استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز، والتي تحتوي علي فيتامينات مركزة ومعادن ومركبات معالجة طبيعية للبشرة، ولكن الخطوة المهمة هي اختيار نوعية الزيت المناسب قبل وضعه على بشرتك بحيث لا يسبب انسداد المسام.

وأوضحت: الزيوت ذات " Comedogenic rate " أي معدل المكونات التي يمكنها سد مسام البشرة وتكون من 0 إلى 5، الزيوت التي لها رقم صغير هم الأفضل للاستخدام على الوجه مثل زيت اللوز الحلو والأرجان و الروزهيب وزيت عباد الشمس وزيت الجوجوبا وزيت السمسم علي عكس الزيوت التي تاخذ رقم كبير كزيت جوز الهند وجنين القمح فإنهم لا يستخدمون على الوجه ابداً مهما تعددت فوائدهم خصوصاً لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة والعرضة للحبوب.ماسك الطماطم:

يمكنك وضع قطرات من أي نوع من الزيوت المذكورة مرة يومياً مساءاً لترطيب بشرتك ويفضل قبل النوم، كما يمكنك عمل ماسك عصير الطماطم مرتين اسبوعيا (الطريقة: عصير طماطم فريش + مناديل) تبلل المناديل وتوضع علي الوجه بالكامل لمده 10 دقائق مرتين أسبوعياً.ماسك الشيا والزبادي:

ماسك الشيا والزبادي والعسل مرة في الأسبوع (ملعقه شيا وملعقتين زبادي ونصف ملعقة عسل ونصف ملعقة نشا) يخلطوا جيداً في حمام ماء دافيء ويوضع على الوجه لمدة 20 دقيقة مره كل أسبوع.