/679401/مرتضى-منصور-لـ-أحمد-سليمان-انت-بتهدد-الوطن-اللي-حاميك-انت-وعيلتك

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي يعقده اليوم من داخل الصالة المغطاه بنادي الزمالك، عقب فوزه برئاسة الإنتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى منافسة في الإنتخابات السابقة أحمد سليمان المرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات النادي الأخيرة.

وقال مرتضى منصور: "أقول لأحمد سليمان كيف تهدد الدولة المصرية عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؟، وكيف تهدد البلد وأنت ضابط شرطة وزميل لشهداء الوطن؟ .

وواصل رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "سيتم الاستعانة بالعديد من المرشحين المستقلين الذي لم يوفقوا في الانتخابات في بعض لجان النادي مثل ماجد قيشو في اللجنة الطبية، ومروة في لجنة المرأة، وهشام نصر وسامر أبو الخير في لجنة الشباب وغيرهم من المرشحين المستقلين المحترمين".

قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك

وتضم قائمة مرتضي منصور والتي نجحت في الانتخابات كل من مرتضي منصور رئيس ومصطفي هدهود نائبا وخالد لطيف أمين الصندوق وتضم العضوية فوق السن كل من، علاء ناحي وأحمد مرتضي منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفي العضوية تحت السن كل من، بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس .

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أحداث انتخابات النادي الجمعة الماضية، وعلى موقف المرشحين في الفترة القادمة.

موقف مرشحين في انتخابات الزمالك

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي يعقده اليوم من داخل الصالة المغطاه بنادي الزمالك، : " كل اللي نزل في انتخابات الزمالك فردي هيشتغل في النادي ويكون ليه دور".

وأضاف: "سيكون هناك موقف من المرشحين الذين دخلو انتخابات النادي بقائمة البلطجي أحمد سليمان".

وواصل: "ربنا ستر في يوم الإنتخابات وحمى الناي من البلطجية اللي كانت مع أحمد سليمان".

واختتم: "أحمد سليمان وبلطجيته في الإنتخابات، كانوا جاين يبتزونا، ولو كنا استجبنا كانت هتبقى مجزرة".