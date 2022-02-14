قوات الشرطة تتمكن من تصفية «سفاح قنا » 

دوت الخليج

داهمت قوات أمن قنا في ساعات متأخرة ، منزل المتهم "مسجل خطر"، ومطلوب في عدة قضايا مختلفة في محافظة قنا ، وعقب تبادل النيران مع الشرطة، أسفر ذلك عن تصفيته، وأصيب ضابط أمن مركزى أثناء مداهمته في إطلاق الأعيرة النارية .

ونقل مرفق إسعاف قنا جثث قتلى "سفاح قنا" إلى مشرحة مستشفى الجامعة بقنا ووضعهن تحت تصرف النيابة العامة .

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقي أخطار صباح يوم السبت الماضي من غرفة العمليات، بمصرع "إ.ي"، و"م.أ" وإصابة "السيدة "ح.أ"، و"ع.إ"، و"ك.أ".

وتبين من تحريات أجهزة الأمن أن المتهم "م.ا.ي" 29 عاما، يعاني من حالة اضطراب نفسي، وحينما حاول المجني عليهم الإمساك به وتقييده بالحبال بهدف نقله إلى طبيب نفسي لتلقي العلاج، أفلت منهم وأمسك بندقية آلية غير مرخصة مطلقا وابلا من الرصاص وهو في حالة هياج عصبي، ما تسبب في مقتل وإصابة 5 من أسرته.

مدمنى الشابو المخدر

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهم كان من مدمنى الشابو المخدر، ومسجل خطر، له سجل جنائي، وكان مسجونا على ذمة قضايا، وخرج من السجن بعد قضاء فترة عقوبته، وأدمن الشابو المخدر، والذى أصابه بحالة نفسية، حاول الأهل إبعاده إلا أنهم فشلوا.

يعاني من مرض نفسي منذ فترة

وأيضاً أوضحت التحريات، أن المتهم كان يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وحاول أهله إقناعه بعلاجه أكثر من مرة لكنه رفض، وفي المرة الأخيرة، حاولوا الإمساك به عنوة للذهاب به للطبيب للعلاج، ولكنه رفض وأصيب بحالة هياج، وأمسك ببندقية وأطلق النيران على أسرته، مما أدى إلى مقتل والده المسن 70 عاما، وزوجته وإصابة ٣ آخرين من أفراد أسرته.

النيابة العامة

وتم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.