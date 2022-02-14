/679409/ننشر-أول-صور-لسفاح-مذبحة-قنا-الشهيرة-بقرية-ابومناع

حصل موقع «دوت الخليج»، على أول صور للمتهم في تنفيذ مذبحة قنا بمركز دشنا والتي راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب 2 آخرين من أسرة واحدة، بقرية أبو مناع بحري بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

قرية أبو مناع بحري التابعة لمركز دشنا

بداية الواقعة بتلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بمقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية بنجع عبدالقادر بقرية أبو مناع بحري التابعة لمركز دشنا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف برفقة قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إقدام مدمن شابو على قتل والده إبراهيم يحي أحمد عرنوس، وزوجته منى أبو القاسم محمد بغدادي، وإصابة والدته والتي توفيت متأثرة بإصابته وتدعى حليمة أحمد السيد، بالإضافة إلى إصابة شقيقته عواطف إبراهيم يحيى، وزوجها كرم أحمد عبد اللطيف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

مدمني الشابو المخدر

وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة، كان من مدمني الشابو المخدر، ومسجل خطر، وأصيب بحالة نفسية جراء إدمانه الشابو وحاول أهله إقناعه بالعلاج أكثر من مرة لكنه رفض، وفي المرة الأخيرة، حاولوا الإمساك به عنوة للذهاب به للطبيب للعلاج، ولكنه رفض، وأصيب بحالة هياج، وأمسك ببندقية آلية وأطلق النيران على أسرته، ما أدى إلى مقتل وإصابة 5 أشخاص، وفر هربا.