/679410/مرتضي-منصور-لـ-محمود-الخطيب-انت-فاكر-نفسك-كبير-محدش-يستني-افتح-صفحة-جديدة

علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، علي عدم تهنئة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بعد عودتة والفوز للمرة الثالثة علي التوالي بمنصب مجلس الإداراة للقلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفي: بشكر المستشار تركي آل شيخ علشان كان بيسأل عليه في جميع الأزامات، وبشكر كل رؤساء الأندية في مصر والوطن العربي علي تهنئتي بالعودة".

وتابع مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفي:" مش هعتب علي محمود الخطيب انه هو ممبعتش تهنئة برجوعي، ولكن انا راجل محامي ليه اسمي ورئيس نادي كبير زي الأهلي، بس محدش يستني مني افتح صفحة جديدة انت فاكر نفسك كده انت كبير لا انا الكبيروانت الصغير، بالرغم من أن أنا هنئتة علي الفوز برئاسة النادي الأهلي.

حسم قائمة مرتضى منصور، مجلس إدارة النادي القادمة لفترة 2021/2025، في وسط انتخابات قوية ومنافسة قوية أمام أحمد سليمان.

ونجحت قائمة مرتضى منصور كاملة، متفوقة على قائمة أحمد سليمان، بفارق أصوات ما يقارب من 5 آلاف صوت لمرتضى.

قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك:

مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة.

مصطفى هدهود نائب رئيس.

خالد لطيف أمين صندوق.

جمال عبد الحميد عضو فوق السن.

أحمد مرتضى عضو فوق السن.

علاء مقلد عضو فوق السن.

مريم نصحي عضو فوق السن.

سليمان وهدان عضو فوق السن.

علاء ناجي عضو فوق السن.

بسنت سيد جوهر عضو تحت السن.

أحمد دعبس عضو تحت السن.

محمود طه عضو تحت السن.

وجاءت نسبة نجاح مرتضى منصور 21109 صوت، متفوق على أحمد سليمان صاحب الـ 15928 صوت، وعمر جلال حسن محمد هريدي، صاحب الـ 958 صوت.

أحمد مرتضى منصور

وقال: "أحمد مرتضى منصور: نقطة ومن أول السطر، واللجنة اللي جاية تكمل على السابق".

وأضاف: "مصر بتتقد بدرجة كبيرة في الإنشاءات والزمالك هيكون فيها الفترة القادمة بإذن الله”.