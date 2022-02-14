/679411/بسبب-رغبته-في-العودة-لكيم-كارداشيان-كانيي-ويست-ينفصل-عن-جوليا-فوكس

يبدو أن مطرب الراب الأمريكي كانيي ويست، يحاول بكل جهده إصلاح العلاقة بينه وبين زوجته السابقة للنجمة العالمية كيم كارداشيان، ولكن الأمر تطور إلى انفصاله عن الممثلة جوليا فوكس بعد علاقة لم تستمر لفترة طويلة.

دوت الخليج يرصد انفصال كانيي ويست عن جوليا فوكس بسبب كيم كارداشيان

جاءت تلك الأنباء بعدما رصد المصورين مجموعة صور لجوليا في مطار لوس أنجلوس، وهي تبكي وبعيون حمراء ودامعة، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول الصور مؤكدين على انفصالها عن كانيي ويست طليق كيم كارداشيان، بعد أن قامت جوليا بحذف جميع صور كاني مع كارداشيان.

محاولات كانيي ويست للعودة لكيم كارداشيان

تداولت وسائل الإعلام الأمريكية في البداية نبأ عن النجم العالمي كاني ويست بأنه اشترى منزلاً بقيمة 4.5 مليون دولار، يقع بالقرب من منزل كيم كارداشيان، مؤكدين على رغبته في التواجد بجانبها هي وأولاده.

وبعدها فاجأ كاني ويست الجمهور بمجموعة صور نشرها لطليقته مع أبنائه، مما رجح البعض بأنه يحاول لا محال في العودة إلى كيم كارداشيان بكل الطرق الممكنة، وانفصاله عن جوليا فوكس يؤكد تلك التوقعات.

معلومات عن كاني ويست طليق كيم كارداشيان

نشأ كانييه أوماري ويست في عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة شيكاجو، استغل موهبته في الشعر في الراب، حيث بدأ بغناء الراب منذ أن كان بالسابعة من عمره، وأخبر والدته دوندا بأنه يريد أن يتخذ من الموسيقى والغناء مهنة له في المستقبل.

قام كاني بتركَ الدراسة في العشرين من عمره، وبدأ بشقّ طريقه في عالم الموسيقى حيث لاقى دعمًا ومساندة كبيرين من والدته.

عمل كاني في بدايته في إنتاج الأغاني على نطاق ضيق، إلا أن الأمر سُرعان ما تغير ونال شُهرة واسعة بعد أن سنحت له فرصة التعرف على المغني جي زي، وتميّزت موسيقى كاني ويست بالإبداع والمُجازفة باختيار الألحان والكلمات، فلاقت استحسان النُّقاد والمُستمعين على حد سواء.

زواج كانني ويست من كيم كارداشيان

تزوج كانيي ويست من كيم كارداشيان وانجب منها أربعة أطفال، لكن حدث خلافات كثيرة بينهما وبدأت مشاجرتهم تصل للتطاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب غيرة كانيي الزائدة حتى انفصلا الثنائي.