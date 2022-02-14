/679416/بناء-علي-طلب-النائب-خالد-بدوي-لجنة-من-هيئة-البريد-تقوم-بزيارة-ميدانية-لمكاتب-مركز-الإبراهيمية-بالشرقية

أكد النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن لجنة من الهيئة العامة للبريد المصرى قامت بزيارة ميدانية لمكاتب بريد مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بناءً علي الطلب الذي تقدم به بشأن انشاء مكاتب بريد بقرى (كفر محسن- قطيفة مباشر- كفر ابوالديب).

دوت الخليج

وأوضح بدوي، أن رئيس قطاعات الشرقية ورئيس قطاعات منطقة الإبراهيمية وابو جبير ومدير الإدارات قاموا بالزيارة الميدانية لمكاتب بريد مركز الإبراهيمية للاطلاع علي امكانية انشاء مكاتب جديدة، موجها الشكر لوزير الاتصالات ورئيس الهيئة العامة للبريد المصرى على سرعه الاستجابة وعلي التعاون.

بناءً علي طلب النائب خالد بدوي.. لجنة من هيئة البريد تقوم بزيارة ميدانية لمكاتب مركز الإبراهيمية بالشرقية

وكان النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم بطلب إلي إحاطة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الإتصالات، بشأن انشاء مكاتب بريد بقرى (كفر محسن- قطيفة مباشر- كفر ابوالديب) بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وقال بدوي، خلال الطلب، أنه ورد إليه طلبات متعددة وشكاوى عديدة من اهالي هذه القرى، التي في فحواها عدم قدرة فروع مركز الإبراهيمية علي سد الحاجة للمواطنين في القرى المختلفة، حيث أن الخريطة الديموغرافية بمركز الإبراهيمية قد تغيرت وامتداد نوابعه وزادت اعداد السكان فيه، الأمر الذي يتطلب وضع تصور ودراسة حول توفير مكاتب بريد في القرى الكبرى التي تخدم اكثر من 10 نوابع "عزب".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه القرى تتوفر لديها الأمكان التي يمكن استغلالها لإقامة مكاتب البريد أو مباني شبه جاهزة لمقر مكاتب البريد، ومعظم القرى علي اتم الاستعداد للمشاركة الإجتماعية في ذات الشأن.