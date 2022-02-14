/679418/مرتضي-منصور-الزمالك-حصل-على-حكم-لصالحه-في-قضية-معروف-يوسف

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن النادي حصل على حكم لصالحه في القضية التي رفعها النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فما كتن اللاعب قد تقدم بشكوى ضد النادي ، للمطالبة بمستحقاته وحصل على حكم لصالحه في أول درجة تقاض، قبل أن يعلن مرتضى منصور عن صدور حكم اليوم لصالح القلعة البيضاء.

حسم قائمة مرتضى منصور، مجلس إدارة النادي القادمة لفترة 2021/2025، في وسط انتخابات قوية ومنافسة قوية أمام أحمد سليمان.

ونجحت قائمة مرتضى منصور كاملة، متفوقة على قائمة أحمد سليمان، بفارق أصوات ما يقارب من 5 آلاف صوت لمرتضى.

قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك:

مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة.

مصطفى هدهود نائب رئيس.

خالد لطيف أمين صندوق.

جمال عبد الحميد عضو فوق السن.

أحمد مرتضى عضو فوق السن.

علاء مقلد عضو فوق السن.

مريم نصحي عضو فوق السن.

سليمان وهدان عضو فوق السن.

علاء ناجي عضو فوق السن.

بسنت سيد جوهر عضو تحت السن.

أحمد دعبس عضو تحت السن.

محمود طه عضو تحت السن.

وجاءت نسبة نجاح مرتضى منصور 21109 صوت، متفوق على أحمد سليمان صاحب الـ 15928 صوت، وعمر جلال حسن محمد هريدي، صاحب الـ 958 صوت.

أحمد مرتضى منصور

وقال: "أحمد مرتضى منصور: نقطة ومن أول السطر، واللجنة اللي جاية تكمل على السابق".

وأضاف: "مصر بتتقد بدرجة كبيرة في الإنشاءات والزمالك هيكون فيها الفترة القادمة بإذن الله”.