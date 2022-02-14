/679419/عضو-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-يشارك-في-جلسة-تجارب-شبابية-عربية-ملهمة

على هامش الإسبوع العربي للتنمية المستدامة..

شارك أحمد فتحي رئيس مؤسسة «شباب بتحب مصر» وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والممثل الرسمي للتحالف الأفريقي للعدالة المناخية في مصر وعضو مجلس الشباب العربي للتغيرات المناخية، في جلسة "تجارب شبابية عربية ملهمة في التنمية المستدامة" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

دوت الخليج

تجارب شبابية عربية ملهمة

واستعرض "فتحي" خلال الجلسة جهود المؤسسة والاتحاد المصري للتغيرات المناخية "تحت التأسيس" وتضمنت الجهود مبادرة الكنيسة الخضراء وبرنامج رواد المناخ التي أعلنت وزيرة التخطيط تبنيه، بالإضافة للمدرسة الصيفية للتغيرات المناخية المزمع عقدها في مصر الشهر القادم بالتعاون بين المؤسسة وتحالف المناخ الأفريقي ومجموعة من الشركاء الدوليين بالتنسيق مع وزارة التخطيط. وأشار "فتحي" إلى أن الجلسة استعرضت كيفية مساهمة المؤسسة في تعزيز ودعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بأهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والعمل البيئي بشكل عام، مشيدا بثناء وزيرة التخطيط ودعمها المستمر لجهود المؤسسة والشركاء الدوليين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة "شباب بتحب مصر" أن الجلسة انتهت بإعلان وزيرة التخطيط للتوصيات والتي تضمنت إطلاق برنامج رواد المناخ لتدريب 2000 متدرب على قضايا المناخ بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للتخطيط ومؤسسة شباب بتحب مصر، لافتا إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج الرائدة فى تنفيذ التدريب على مواجهة التغيرات المناخية وتأهيل الشباب المصري للمشاركة في قمة Cop 27.