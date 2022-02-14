/679420/العربي-للطاقة-المستدامة-دعوة-الرئيس لمراسل-cnn-للتجول-فى-مصر-تعكس-مدى-ثقته-بقطاع-الكهرباء-والبترول

قال المهندس سيد الطاهر، عضو المجلس العربى للطاقة المستدامة، ان حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول اليوم يوضح أهمية المؤتمر واولويات الدولة المصرية واهتمامها بقطاعات الطاقة بكافة انواعها.

أزمة الطاقة فى القارة الأفريقية:

أوضح المهندس سيد الطاهر،عبر مداخلة هاتفية فى موجز الاخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان القارة الافريقية بالكامل لا تمثل سوى 3 أو 4% من التغيرات المناخية، وبالتالى فالعبء الأكبر هو على الدول الاوربية، مشيرا الى أهمية تكاتف تلك الدول بكل الطرق والسبل والالتزام بدفع القيم التى تم تحديدها فى مؤتمر السادس والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، بالأضافة الى اهمية التزام تلك الدول بسداد القيم المالية لتطوير البنية التحتية فى افريقيا من اجل مواجهة أزمة التغير المناخى

وأكد على ان بعض الدول الأفريقية مازالت تعانى من أزمة كهرباء، مشيرا الى انه يوجد العديد من حالات الوفيات لسيدات افارقة بسبب الطهى بالأخشاب والمواد البدائية، موضحا ان من الادوار الهامة التى تقدر ان تقوم بيها الدولة المصرية للقارة الافريقية بعد البنية التحتية والتى اهتمت بيها على مدار السبع سنوات الماضية، هو دورها بشأن نقل الطاقة لأفريقيا من خلال سبل التعاون سواء الطاقة البترولية او الطاقة الكهربائية من خلال انابيب الإسالة التى تم تنفيذها

دور الدولة المصرية فى مجال الطاقة :

واكد المهندس سيد الطاهرعلى ان الدولة المصرية لديها دور اقليمى من حيث تبادل الطاقة بنوعيها سواء كهربائية او بترولية لدول الجوار ،موضحا ان الدولة المصرية من خلال استضافتها للمؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتى سوف ينعقد فى نهاية العام، سوف تقود الدول الافريقية لاستغلال الموارد المتاحة فى افريقيا من خلال الموارد الطبيعية للتقدم نحو الاستدامة، مشيدا بالدور الريادى الذى تلعبه مصر فى مجال الطاقة ، حيث توجد فى موقع اقليمي ومناخ متبادل للطاقة

ولفت الى ان دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمذيع السى ان ان بالتجول فى مصر ومحاورة الشعب المصرى تعكس مدى تقة الرئيس فى قطاع الكهرباء والبترول و ما تم فيه من انجازات انعكست على المواطن المصرى وثقته فى ردود افعال الشعب المصرى، خاصة بعد ما تم انجازه على مستوى البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية من حيث الطرق، الكهرباء، البترول وكافة الموارد

واشاد بالدور الذى لعبته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتصبح رائدة فى مجال الطاقة ولتتعافى بعد فترة كبيرة من المعاناة خلال العقود الماضية، قائلا اصبح لدينا فائض فى الغاز والبترول والكهرباء، مما يسمح للدولة المصرية بتصدير الطاقة لدول الجوار.