مولنوبيرافير .. الصحة تعلن بدء توفير مضاد كورونا الجديد في صيدليات الإسعاف

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء في توفير عقار مولنوبيرافير الجديد، في صيدليات الإسعاف على مستوى الجمهورية التابعة لهيئة الشراء الموحد، كدواء مضاد للفيروسات يستخدم لعلاج المرض الخفيف إلى المتوسط من كوڤيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في البالغين المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.



وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في وزارة الصحة والسكان، أن مولنوبيرافير، يساعد الأشخاص المصابين بكوڤيد-19 على البقاء خارج المستشفى والشعور بالتحسن، موضحا أن دواعي استعمال عقار مولنوبيرافير، تتمثل في إعطاءة في حالة عدوى كورونا الخفيفة إلى المعتدلة من COVID-19، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على عقار المولنوبيرافير في المملكة المتحدة لتقليل مخاطر الاستشفاء والوفاة في حالات COVID-19 الخفيفة إلى المتوسطة للمرضى المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة (مثل السمنة ومرض السكري وأمراض القلب أو الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا).