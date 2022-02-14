/679421/بإطلالة-رقيقة-رانيا-يوسف-ويسرا-تحتفلان-بعيد-الحب

حرصت الفنانة رانيا يوسف والفنانة القديرة يسرا كسابقيها من النجوم على الاحتفال بعيد الحب من خلال الظهور بإطلالات أنيقة باللون الاحمر وتوجيه رسائل تهنئة لهم.

دوت الخليجيرصد احتفال يسرا ورانيا يوسف بعيد الحب

نشرت يسرا صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها مهنئة الجمهور: «كل سنة وكل يوم وكل ثانية والحب مالي قلوبكم وحياتكم، بحبكم ياأغلى الناس».

رانيا يوسف بفستان مفتوح

أما عن رانيا يوسف فأطلت على الجمهور بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بفستان أحمر مفتوح في عدد من الصور المثيرة، ظهر بها جزء كبير من قدميها وصدرها.

يسرا في البحث عن علا

من ناحية اخرى، ظهرت يسرا في أحد مشاهد مسلسل «البحث عن علا»، كضيفة شرق ضمن حلقات الموسم الجديد من العمل، وهو استكمالا لمسلسلها الذي عرض منذ سنوات بعنوان «عايزة أتجوز».

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بأبطال العمل والذي كان من بينهم شيرين رضا وهند صبري، وعلقت عليها قائلة: «سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل البحث عن علا مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري.. استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل».

أبطال مسلسل البحث عن علا

مسلسل "البحث عن علا" تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات، ومكون من 6 حلقات.

وسبق وأن تحدثت الفنانة يسرا في أولى حلاقتها من برنامجها الجديد عن أول قصة حب عاشتها، والتي هي محور حلقتها الاولى خلال برنامج «كلام في الحب» الذي تقدمه عبر قناة mbc 1.

وقالت يسرا خلال برنامجها المذاع عبر فضائية mbc 1: «أعجبت بزميلي في المدرسة، وكنت صغيرة جدا وهو كان أكبر مني؛ وعمره ما فكر يبصلي لأني أصغر منه طبعا». وتابعت: «بس أنا مستلمتش وفضلت وراه لحد ما حبني، وكنا بنلعب لعبة وهي أن كل واحد يكشف عن رأيه بـ زميله، وأنا كتبت اسمي وهو قال أني لطيفة وملفته للانتباه، وفرحت جدا وعرفت أنه معجب بيا».