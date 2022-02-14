/679423/صناعة-الشيوخ-تستكمل-مناقشة-مقترح-نائب-التنسيقية بإنشاء-مركز-لوجستى-لصناعة-لحاويات-بالموانئ

استكملت لجنة الصناعة والمشروعات الصغير بمجلس الشيوخ، مناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالبدء في سرعة إنشاء مركز لوجستى لصناعة وإصلاح الحاويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل والعاملة فى هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.

دوت الخليج

إنشاء مركز لوجستى لصناعة وإصلاح الحاويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

حضر الاجتماع رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل والمواصلات، وممثل وزارة الانتاج الحربي، بالإضافة إلي أعضاء هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، وعدد من نواب لجنة الصناعة بالمجلس، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، أن دول العالم يشهد تصاعد في أزمة "سلاسل التوريد العالمية" و نقص الحاويات، الأمر الذى كشف أهمية هذه الصناعة و مدى تأثيرها على العالم و الاقتصاد العالمي لسفة هذا الإقتراح نظراً لموجة التضخم المتزايد وغلاء الأسعار .

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، إلي المنطقة الإقتصادية لقناة السويس نظرا لموقعها الفريد، والذي يتيح إقامة هذه الصناعة الهامة التى تخدم جميع خطوط الملاحة العالمية. ورأت اللجنة ، ضرورة استمرار المناقشات حول هذا المقترح الهام، وأوصت الجهات المعنية ممثلة في وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها، بضرورة تقديم كافة البيانات والدراسات والأرقام المتعلقة بصناعة الحاويات، في الإجتماعات المقبلة، للوقوف علي واقع ومستقبل هذا الصناعات في مصر.