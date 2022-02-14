نشرة أخبار الفن: عارفة عبد الرسول تثير الجدل بالظهور بفستان زفاف.. فيلم «بشتقلك ساعات» يناقش المثلية الجنسية ويمثل مصر ببرلين.. وهذه تفاصيل مرض فرح الهادي

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شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين لموافق 14 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقعدوت الخليجخلال السطور التالية.

مرض نادر يضرب الفنانة فرح الهادي

فجرت الفنانة الكويتية فرح الهادي، مفاجأة جديدة حولها، مشيرة إلى إصابتها بمرض نادر يسمى «الصدفية»، أنهكها نفسيا وجسديا خاصة بعد أن علمت بأن الأطباء المعالجين يخشون حالتها، وأصيبت به منذ شهر سبتمبر الماضي، وفقا لما صرحت به في فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، مؤكدة على أنها أصبحت شخص لا تستطيع العيش معه.

وتحدثت فرح الهادي عن حالتها وقت إصابتها، فقالت : «حالتي جعلتني افقد تركيزي وكذلك طريقة تعاملي مع من حولي، لذلك قررت ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لأنني كنت محتاجة نفسي».

وأضافت مشيرة على سلامة صحتها النفسية في ذلك الوقت، فقالت: «لكن الحمدلله الآن أنا افضل وفي حاجة للعلاج لفترة أطول وكذلك من الناحية النفسية».

دنيا سمير غانم تستعين بقصة حب والديها للاحتفال بالفلانتين

احتفلت دنيا سمير غانم بعيد الحب بطريقة مختلفة إذ أنه استعانت بقصة حب والديها وعلقت عليها: «أجمل قصة حب»، جاء ذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة صورة دلال عبد العزيز في أحضان سمير غانم.

فيلم بشتقلك ساعات يمثل مصر في مهرجان برلين

يناقش فيلم «بشتقلك ساعات»، قصة جديدة تتجه نحو المثلية الجنسية، ويكشف أول قصة حب بين رجلين وكيف تتحول العلاقة بينهم، ومن المقرر أن يُحدث ضجة عريمة الفترة القادمة بعد عرضه في مهرجان برلين بدورته 72 والذي يمثل من خلالها مصر والوطن العربي هناك.

ويشارك في بطولة فيلم «بشتقلك ساعات» كلا من دنيا مسعود، وتقوم بدور الراوي على طريقة "شهرزاد" في حكايات "ألف ليلة وليلة" وأحمد الجندي، البطل الرئيسي والذي يقع في خلاف مع "حبيبه" بسبب علاقاته المتعددة، وسليم مراد وحسن ديب وأحمد عوض الله، والإخراج لمحمد حسن شوقي هو مخرج مصري يعيش في ألمانيا.

عارفة عبد الرسول تثير الجدل عقب ظهورها بفستان زفاف

شاركت الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول، الجمهور بفيديو ساخر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يبدو أنه من لقطات أحد أعمالها الفنية المقبلة، ظهرت به بفستان زفاف، وعلى رأسها تاج يرتديه الاطفال في اعياد ميلادهم كتب عليها «عروسة»، وبدأت بغناء أغنية بهاء سلطان من ألبومه الجديد سيجارة، والتحدث بكلمات ساخرة في وسط ضحكات أصدقائها، وعلقت عارفة على الفيديو قاىلة: «أما نشوف أخرتها».

كانيي ويست ينفصل عن جوليا فوكس

انفصال كانيي ويست عن الممثلة جوليا فوكس بعد علاقة لم تستمر لفترة طويلة،جاءت تلك الأنباء بعدما رصد المصورين مجموعة صور لجوليا في مطار لوس أنجلوس، وهي تبكي وبعيون حمراء ودامعة، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول الصور مؤكدين على انفصالها عن كانيي ويست طليق كيم كارداشيان، بعد أن قامت جوليا بحذف جميع صور كاني مع كارداشيان.