/679427/ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-توقيع-الكشف-وصرف-العلاج- لـ-٢٩٢-حالة-بالشلاتين

نظمت قافلة طبية بوحدة رأس حدربة الصحية و وحدة طب الاسرة بأبو رماد التابعة لادارة الشلاتين الصحيةيومى ١٣ و ١٤ فبراير ٢٠٢٢ .

دوت الخليج يأتي ذلك فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتحت اشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر. القافلة تواجدت بوحدة رأس حدربة الصحية بحلايب أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن القافلة تواجدت بوحدة رأس حدربة الصحية بحلايب و وحدة طب الاسرة بأبو رماد على مدار يومان والكشف علي ٢٩٢ مواطن . توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد ٢٩٢ حالة بمختلف التخصصات الطبية وتابع انه تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد ٢٩٢ حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها اجراء عدد ٤٧ فحص معملي، واجراء عدد ٢٧ اشعة و سونار، واجراء عدد ٢٩ حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة . واضاف انه تم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .

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