/679428/رياضة-الشيوخ-تناقش-طلب-محمد-فريد-بشأن-استضافة-سباق-الفورمولا-والنائب-تؤكد-اهتمام-مصر-بقضية-التغير-المناخي

تستكمل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخاص باستضافة بطولة سباق السيارات الكهربائية فورمولا في مصر.

دوت الخليج

سباق السيارات الكهربائية فورمولا في مصر

وأكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن نسبة انبعاثات السيارات الكهربائية بلغت صفر فى المائة، موضحا أنها رياضة جديدة تلقي رواج كبير فى عدد من الدول العربية الشقيقة حيث استضافتها السعودية والمغرب، فضلا عن أن معدل نموها مبشر كاستثمارات، مشيدا بنجاح وزارة الشباب والرياضة فى استضافة عدد من الفعاليات الدولية الرياضية وهو ما شجعه على التقدم بمقترحة لإقامة السباق، بالتزامن مع عقد كوب 27 نهاية العام .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استضافة سباق السيارات الكهربائية الفورمولا يعد صورة جديدة للترويج السياحي لمصر، ويعكس اهتمامها بقضية المناخ من خلال استخدام سيارات صديقة للبيئة، موضحا أن سوق السيارات الكهربائية ينمو بشكل كبير والدولة المصرية تسعي لتكون مركز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية مما جعله محل للمنافسة.

وتابع النائب محمد فريد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجس الشيوخ، أن البنية التحتية شهدت تطورا ملحوظا، مما يسهل من استضافة سباق سيارات الفورمولا، لافتا إلى أن انتشار محطات الشحن الكهربائية، لافتا إلى أن كبري شركات السيارات الكهربائية أققامت فترات تدريبية لكيفية الاستفادةمن السيارات الكهربائية.