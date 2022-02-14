/679431/تحرير-30-محضر-استمرار-الحملات-التفتيشية-على-المخابز-البلدية-بالقصير

شنت إدارة البيئة بالوحدة المحلية وتموين القصير ومكتب الصحة بالمدينة، لليوم الثاني على التوالي، حملة تفتيشية، على المخابز البلدية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتأكيد على انتظام سير العمل بالمخابز. دوت الخليج وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير ٢٣ محضر شهادة صحية و٥ محاضر عدم نظافة و١ نقص وزن، حيث تمكنت الإدارات الرقابية من ضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .

مراقبة الأسواق ومنافذ البيع وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، وجه كافة الجهات الخدمية المختلفة، بالعمل على قدم وساق، ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع، بصفة مستمرة لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الادمى، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها فى وضع آليات جادة لخدمة المواطنين. تفعيل عمل الإدارات والجهات الرقابية والجدير بالذكر أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أشار إلى ضرورة تفعيل عمل الإدارات والجهات الرقابية وتكثيف أعمال اللجان التفتشية، للتأكيد على وزن الرغيف المنتج ومراجعة حصص الدقيق المقررة بكل مخبز بمدن المحافظة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

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