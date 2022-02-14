لخدمة ١٥ ألف شخص.. مشروع جديد للصرف بـ«شطا دمياط»

/679433/لخدمة-١٥-ألف-شخص-مشروع-جديد-للصرف-بـشطا-دمياط

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تفاصيل مشروع الصرف الصحي الخاص بالإسكان القومي في قرية شطا، مشيرة إلى أن الأعمال جارية في خط الطرد المار بالمنطقة، والذي يربط محطتي طرد شطا ١ و٢ وصولا إلى محطة معالجة صرف صحي وصناعي شطا.

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