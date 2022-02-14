/679440/الأولى-بعام-المجتمع-المدني-البحرالأحمر-تطلق-مبادرتي-إبني-البدري-والألف-يوم-الذهبية

شهد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الإثنين، إطلاق مبادرتي " الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" ، و" إبني البدري " بمحافظة البحر الأحمر، والتي تقوم بتنظيمهما الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال ( علشان ولادنا ) برئاسة الدكتورة عبلة الالفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

دوت الخليج

وجه محافظ البحر الأحمر، الشكر للدكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية، على جهودها المختلفة، ولإختيارها محافظة البحر الأحمر، لتكون أول محافظة على مستوى الجمهورية تطلق فيها مبادرة الألف يوم الذهبية، متمنياً أن تحقق المبادرة أهدافها، ليتم تعميمها بعد ذلك في مختلف المحافظات.

متحف الحضارة المصرية

أشار المحافظ، إلى أن المبادرتين تم الإعلان عنهما من متحف الحضارة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن القيادة السياسية، تقدم كل الدعم لمنظمات المجتمع المدني، وتحرص على مشاركتها مؤسسات الدولة في المبادرات المختلفة، وأكبر دليل على هذا الدعم تخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، موضحاً أن الدولة تقدم كل الدعم للمبادرات بصفة عامة وللمبادرات الصحية بصفة خاصة، وتضعها تحت رعايتها، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها وجهت الدكتورة عبلة الألفي، الشكر لمحافظ البحر الأحمر، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدة بالدور البارز للمحافظ لتكون البحر الأحمر أول المحافظات التي يتم إطلاق مبادرة الألف يوم الذهبية بها.

الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية

تابعت الدكتورة عبلة الألفي: مبادرة " الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية " تهدف إلى حل القضية السكانية كيفاً وكماً من منظور حقوق الطفل في الرعاية المتميزة والمنفردة طيلة الألف يوم الذهبية من عمره - والتي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين - وحق الطفل الثاني أن تستعد له أمه لمدة سنة لتبني مخزون جسمها من الحديد وحمض الفوليك وتعالج الأمراض المزمنة والإلتهابات وأن تستعد له نفسيا مما يتبلور الحق المطلق للطفلين في المباعدة بين الحملين المتعاقبين لمدة 4 - 5 سنوات ( سنة حمل + سنتين من عمر الطفل الأول+ سنة قبل الحمل الثاني) وذلك من أجل منع التوحد والتقزم والسمنة وضعف الأداء المدرسي والولادات المبكرة والتشوهات الخلقية وتخفيض معدلات دخول الحضانات.

المبادرة الرئاسية يوم جديد للمبتسرين

وأشارت إلى أن مبادرة " ابني البدري " تأتي بالتوأمة مع المبادرة الرئاسية يوم جديد للمبتسرين، وتهدف إلى تدريب الأطباء والتمريض ورفع كفاءتهم ، وتنمية مهاراتهم حسب مستويات الخدمة المقدمة بالحضّانات، و تطبيق آليات الحضانة الصديقة للأم والطفل من أجل تحسين مخرجات الرعاية بالحضانات وكذلك رفع الوعي المجتمعي بآليات رعاية الأطفال المبتسرين وكيفية تخفيض معدلاتهم من خلال التعريف بأسباب الولادات المبكرة وخاصة أن لدينا ضعف المعدلات العالمية من المبتسرين والتي تمثل 47% من وفيات حديثي الولادة وتعتبر من أهم أسباب الإعاقة بين الأطفال. من ناحيته، وجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور تامر مرعي، الشكر لمحافظ البحر الأحمر، على دعمه الدائم وحرصه على أن تكون المحافظة بالمركز الأول في نسبة نجاح جميع المبادرات الرئاسية الخاصة بالخدمات الصحية، واهتمامه ومتابعته المباشرة لقطاع الصحة في مختلف مدن المحافظة، وأشاد بالمبادرتين.

حضر إطلاق المبادرتين، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، العميد تامر سمير، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، النائب سيد قاسم، والنائب علي نور، والنائب محمد محمد عبدالمقصود، والنائبة ايلاريا سمير حارس، والعديد من القيادات التنفيذية والمجالس القومية وهيئات المجتمع المدني.