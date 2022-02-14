حمو بيكا في أول ظهور له بعد أزمته الصحية:«ربنا ياخدني.. بتتنمروا على كرشي»

/679441/حمو-بيكا-في-أول-ظهور-له-بعد-أزمته-الصحيةربنا-ياخدني-بتتنمروا-على-كرشي

خرج مؤدي المهرجانات حمو بيكا في أول ظهور له بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، للرد على من تنمر عليه بعد ظهوره من داخل المستشفى وهو يخضع لرسم قلب وفحوصات طبية.

دوت الخليج يرصد أول ظهور لمؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد تعافيه من أزمته الصحية.

حمو بيكا يستنكر التنمر على مرضه

وقال بيكا في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا طالع أقولكم أن أنا الحمدلله بقيت أحسن من الأول، ولو أنا مسحت البوست اللي فات فبسبب كمية التنمر، المرض عمره ما يكون فيه تنمر ".

وتابع: "حابب أقول للناس اللي اتنمرت عليا دي حرية شخصية ليك وربنا ما يجبلك حاجة وحشة أصلًا إذا كان فيك أو في بيتك.. وحابب أشكر الناس اللي سألت عليا عشان أنتوا أنضف ناس، اللي بيحبني بيحبني من غير مقابل دا اللي معدنه أصلي وكويس.. واللي اتنمر عليا في شدتي حابب أقولك ربنا يسامحك وما أشوف فيك أي حاجة وحشة".

حمو بيكا يوجه رسالة للمتنمرين عليه

وأضاف:"المرض اللي أنا فيه اللي معاه بينجى منه واللي مش معاه مبينجاش منه.. هو أنت طلعت اتنمرت عليا عشان ايه عشان كرشي؟ ربنا ما يكتبها عليك يا عم"

واختتم حمو بيكا حديثه قائلًا: "اللي جاي أحسن بإذن الله وطول ما أنتوا في ضهري أنا مكمل المشوار.. واللي قال ربنا ياخده يا عم أنا ربنا لما ياخدني هستريح والله أحسن ما أعيش مش عارف أخد حقي".

حمو بيكا ببرنامج «كلام الناس»

هذا وقد تعرض الفنان حمو بيكا لوعكة صحية مفاجأة، نُقل على إثرها للمستشفى بعد حلوله ضيفًا على برنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية Mbc مصر من تقديم المذيعة ياسمين عز.