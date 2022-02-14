/679387/الشيوخ-يحيل-مناقشات-سياسات-تعميق-التصنيع-المحلي-وتنمية-الصادرات-للجنة-الصناعة-لدراستها-ونواب-يطالبون-بزيادة-ثقافة-الوعي-الصناعي-ويؤكدون-الصناع-يعانون-من-مشكلات-كثيرة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة طلب النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع.

دوت الخليج

حسام الخولي يطالب بزيادة ثقافة الوعى الصناعى لدى الشباب

وفي هذا الصدد، قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، ان الدولة استثمرت مبالغ كبيرة جدا فى مشروعات الطرق والبنية التحتية، وهو ما يصب فى صالح قطاع الصناعة، مضيفا: كل حاجة أصبحت مجهزة للصناعة إلا أن هناك عدد من الأشياء لابد من زيادتها ومراعاتها.

وتابع الخولى: من بين تلك الأشياء، ثقافة الوعى الصناعى لدى الشباب، مطالبا بضرورة وجود ثقافة لدى الشباب بشأن الصناعة المصرية وتشجيعهم على المشاركة فيها، وكذلك إتاحة معلومات لدى الشباب عن خريطة المشروعات، وإبراز نجاحات الشباب فى ذلك المجال.

وأضاف الخولى: أيضا لابد من تطبيق اشتراطات قانون "تفضيل المنتج المحلى" بحسم، حتى يكون هناك التزام من كافة الجهات.

تيسير مطر: الصناع يعانون أشد المعاناة من مشاكل كثيرة

ووجه النائب تيسير مطروكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ التحية والتقدير للدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لحل مشاكل اراضي المستثمرين والسجل التجاري.

وقال مطر خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نفيين جامع أن الصناعة والصناع مازالوا يعانون أشد المعاناة من مشاكل كثيرة منها تحمل نسبة 5% للمشروعات الصعيرة فيما تصل النسبة لكبار الصناع الى 12 % .

وشدد مطر على ضرورة اعادة وزارة التجارة والصناعة فى الاراضي الموجودة حاليا نظرا لتاثيرها على تكلفة المنتج اللى عايزين ننافس بيه دول العالم ، فى الوقت الذي يوجد فيه دول تحاول غذو السوق المحلى.

كما طالب مطر باعادة النظر فى موضوع الضريبة العقارية ، متسائلا لماذا تبقي لعدد معين فقط ولماذا لتكون على جميع المصانع لتصبح زيرو جمارك ، بجانب تخفييض مستحقات المصدرين .

سامح عاشور: الطابور الخامس يريد استهداف الاستثمار في الدولة المصرية

وحذر عضو مجلس الشيوخ سامح عاشور من أن هناك مجموعة من الأمور مثار القلق فيما يخص التجارة والصناعة، حيث أكد على وجود "طابور خامس" في الدولة العميقة ممن يعملون على إعاقة مستهدفات الاستثمار ومحاربة أهداف الدولة المصرية.

أردف عاشور بعدها أن الوزيرة تحدثت عن وجود 137 إجراء للتسهيل والتيسير، وهو مايعني وجود 137 مشكلة كانت قائمة، بخلاف وجود الولاية لـ 3 جهات مختلفة في تيسير أمور التجارة والصناعة، وهو مايوحي بأنه سيكون هناك مزيد من تضارب الاخصاصات.

وواصل بعدها عاشور: تحدثت الوزيرة عن لجنة وزارة بها كم كبير من الجهات التنفيذية، وهو ماينبئ بأنه سيكون هناك كم كبير من المشكلات والتنازع، رغم التنوع والاجتهاد، ولكن يجب أن يكون هناك اختصاص حقيقي ومباشر وواضح بين الجهات التي تتنازع على اتخاذ القرار.

اختتم: نحتاج إلى إشراف وولاية واختصاص واحد من أجل تدعيم الاستيراد والصناعة الحقيقية، مشيرا إلى أنه مع التوسع في الإجراءات الجمركية المباشرة للمساهمة في الشحن والإعفاءات الجمركية والضريبية، مشدددا على أن المسئولية كبيرة وأنه يتمنى أن توفق الحكومة من أجل الصناعة الوطنية.

محمد عزمي: وزارة الصناعة نجحت في التعامل مع أزمة كورونا.. وأتمني تعميق التصنيع المحلي

ووجه النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزارة الصناعة علي نجاحها في تفادي الأزمات الناتجة عن انتشار كورونا في جميع دول العالم.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن رغبته تفعيل البرنامج القومي المتعلق بتعميق التصنيع المحلي باعتباره أولوية عمل الحكومة وتعزيز الصادرات في السوق العالمي، بناء علي خطة تسويقية تشارك فيها جميع الجهات المعنية، اعتمادا علي القدرة التنافسية للمنتج المصري.