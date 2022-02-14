تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ59 ألف منتفعة بالعيادات المتنقلة خلال يناير

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ59 ألفًا و201 منتفعة خلال يناير الماضى من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الخدمية، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة - فى بيان اليوم الاثنين - أنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ57 ألفًا و588 منتفعة من خلال 141 قافلة صحة إنجابية وخدمية بالمناطق النائية والأولى بالرعاية، كما تم تنفيذ 1613 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية.

وأشار إلى فتح عيادتين لتقديم خدمات تنظيم الأسرة فى مستشفى التأمين الصحى بمحافظة الغربية، ومستشفى زايد التخصصى بمحافظة الجيزة، مؤكدًا استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجانى لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكى) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.

وأضاف أن الوزارة تقدم الدعم الفنى للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية عن طريق تدريب فرق العمل بها على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، حيث تم تدريب 86 من منسقى الجمعيات الأهلية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دورى "بالمجان" وطبقًا لاحتياجاتهم.

ولفت إلى فتح عيادة أهلية جديدة بمحافظة الغربية؛ ليصل إجمالى عيادات الجمعيات الأهلية المُدعمة التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 480 عيادة بواقع 415 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع (2 كفاية).

من جهته، قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن إجمالى الزيارات لوحدات تنظيم الأسرة من الحاصلات على الوسائل بلغ مليونًا و849 ألفًا و942 زيارة، لافتًا إلى صرف 66 ألفًا و269 لولبًا نحاسيًا، ومليون و440 ألفًا و941 حبة أحادية ومركبة، و22 ألفًا و956 كبسولة تحت الجلد، و97 ألفًا و840 حقنة أحادية ومركبة، بالإضافة إلى 369 ألفًا و564 وسيلة أخرى.

وأضاف أنه تم تنفيذ مليون و517 ألفًا و866 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع المحافظات، حيث تم من خلالهن تقديم 83 ألفًا و368 ندوة تثقيفية للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعى الصحى للمجتمع، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، لافتًا إلى تحويل 806 آلاف و655 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة.

وأوضح أنه تم تدريب 1590 من مقدمى الخدمة على تقديم المشورة، وخدمات وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة بعد الولادة والإجهاض، كما تم تدريب 353 من مسئولات نوادى المرأة على تمكين المرأة، و243 من مسئولى الإحصاء على برنامجى "الوسام" والبرنامج الإلكترونى للعيادات المتنقلة.

وأشار "عباس" إلى أنه تم تنفيذ 3 زيارات إشرافية خلال الشهر الماضى، لـ 12 وحدة متخصصة فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظات المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية، لمتابعة تقديم خدمات تنظيم الأسرة طبقاً لمعايير الجودة وللتحقق من توافر أرصدة وسائل تنظيم الأسرة.