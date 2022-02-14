وكيل الصحة بالشرقية يتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات الزقازيق

جدة - نرمين السيد - تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام مسعود، مستشفى حميات الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى وأعمال التطوير بها، التى تأتى ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.





كما تفقد وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، واطمأن على تواجد القوى البشرية فى أماكن العمل وارتدائهم الواقيات الشخصية، والتدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لبروتوكول العلاج المحدث من قبل اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، واتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية. وتابع وكيل الوزارة أيضًا آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير الجارية، موجهًا بمتابعة المقايسة الخاصة بنقل خزان الأكسجين الجديد للمكان المخصص له، كما تفقد مبنى الكلى الصناعى، ووجه بتركيب وحدة معالجة المياه خارج القسم للاستفادة بالمساحة المتاحة فى استيعاب أسرة وماكينات إضافية للغسيل الكلوى، كما وضع بعض المقترحات التى من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية للأقسام الأخرى، منها قسم العناية المركزة لزيادة الأسرة لخدمة المرضى، موجهًا بسرعة الانتهاء من باقى الأعمال الجارية ببعض الأقسام الطبية والبدء فى تشغيلها.

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