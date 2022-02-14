حياة كريمة بأسوان تواصل رصد مطالب أهالى مركز دراو وتناقش سبل تنفيذها

جدة - نرمين السيد - واصلت لجنة حياه كريمة بمحافظة أسوان، جلسات الاستماع مع الأهالى ولجان التنمية المتكاملة لقرى مركز دراو، تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان أشرف عطية، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدراج قرى مركز دراو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من أجل رفع المعاناة عن كاهل الأسرة وتوفير حياة كريمة للمواطنيين.





وأوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بمحافظة أسوان - فى بيان اليوم الاثنين - أن اللجنة استمعت للمطالب والاحتياجات الجماهيرية لترجمتها إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة).

وأوضح "ناجح" أنه تم عقد جلسة استماع مع أهالى قرية الجعافرة والتى تضم 2 قرية رئيسية و14 نجعًا يشمل 20 ألف نسمة، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة وحصر جميع مطالب واحتياجات أهالى القرية والتى تمثلت فى إنشاء مجمع خدمى وزراعى وأخر حرفى، وأيضًا إنشاء مكتبة عامة للثقافة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والبنية التحتية، فضلاً عن الصحة والإسكان والبريد والاتصالات والكهرباء والغاز الطبيعى والرى والشباب والرياضة ومحو الأمية.

من جانبها، أكدت نيفين حمدى عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أن المبادرة الرئاسية ستساهم بشكل مباشر فى تحقيق طموحات ومطالب المواطنيين بمختلف بقاع المحافظة، فضلاً عن المساهمة فى تحسين مستوى المعيشة داخل القرى والمناطق التى تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية.

وأضافت أن مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة داخل القرى، وأن أهداف هذه المبادرة توفير سكن لائق، وتوفير المياه والصرف الصحى للأسر المحرومة وتقديم خدمات طبية وتعليمية وإقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجًا، لافته إلى أن كل ذلك إنما هو دليل قاطع على أن مبادرة حياة كريمة تسير فى طريقها الصحيح لتحقيق جميع أهدافها الاقتصادية والاجتماعية لتحويل القرى والريف المصرى إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة تدعم الاقتصاد المصرى.