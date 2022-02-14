الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة تسجل 20 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية ومائلا للدفء على شمال الصعيد، ودافئا على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.
ويشهد طقس الثلاثاء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 العظمى والصغرى 9، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 7، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10.
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