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الحدث الأكبر للقطاع فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يفتتح معرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»(صور)

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، الذي يشهد مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، إذ يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

 

كانت انطلقت اليوم،الإثنين، فعاليات النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» - الحدث الأكبر بالقطاع بمنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خلال الفترة من 14 الى 16 فبراير 2022 بأرض المعارض الدولية القاهرة الجديدة.

 

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وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكلفة مشروعات البنية التحيتة فى مصر تكلف 400 مليار دولار، وذلك خلال 7 سنوات ماضية. 

 

وأَضاف السيسي خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" إن الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة البديلة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.

 

وقال إن مصر "لم تتعامل مع أزمة كورونا على أنها نهاية العالم وكانت من الدول التي حققت نموا اقتصاديا خلال الجائحة".

 

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وعلى مدى ثلاثة أيام يطلق معرض ومؤتمر البترول والغاز والطاقة الرائد في شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط عامًا من الحوار الاستراتيجي حول الطاقة لرسم خارطة للانتقال الى مستقبل أكثر استدامة.     

 

هذا ويجمع إيجبس أطراف منظومة البترول والغاز لاقتناص فرص الاستثمار والتعاون عبر كافة الأطراف المعنية في قطاع البترول والغاز والطاقة، كما تستعرض نسخة هذا العام أحدث الحلول والتقنيات في صناعة البترول والغاز والطاقة بمشاركة أكثر من 450 عارض هذا العام، بما في ذلك 25 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات بالإضافة إلى تواجد العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة في مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

 

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ويستضيف المؤتمر 11 وزيرًا على صعيد قطاع الطاقة على مستوى العالم بالإضافة إلى 19 مديرًا تنفيذيًا و8 أمناء عامين، بهدف مناقشة الأهداف طويلة المدى بشأن التحول الطاقي، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المستهدف على المدى القصير بأسواق الطاقة الإقليمية، إلى جانب تحقيق الاستدامة.

 

في غضون ذلك، أعلن فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر إيجبس 2022، انضمام مصر رسميا للوكالة كعضو، مشيدا بما حققته مصر من قصص نجاح وصفها بالرائعة، وأضاف أن مصر وأفريقيا والعالم فى لحظة فارقة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ.

 

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وأكد بيرول، على كامل الدعم لمصر في ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ COP27  وقيادتها للقارة الأفريقية، للخروج بمقررات من القمة تناسب القارة التي تعاني من تحديات كبيرة تتمثل في النافذية للكهرباء والطهي بوسائل بدائية تنجم عنها كوارث، كما أشار إلى عدد من المؤشرات على الوضع في أفريقيا ومعاناة الحصول على الطاقة لسكانها.

 

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وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن حجم إنتاج الطاقة الشمسية فى جنوب الصحراء بافريقيا يوازى نصف ما تنتجه بلجيكا وحدها، وأن موزمبيق مثلا أقل من 40% بها لديهم كهرباء بالرغم مما لديها من اكتشافات غازية، وهو ما يوضح أن العالم مازال فى احتياج للبترول والغاز، وأنه علينا التصدى لتغير المناخ والتركيز على الابتكار وإيجاد تقنيات حديثة لتخزين الكربون ووضع إستراتيجية متطورة لذلك.

 

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وأشار إلى أهمية وجود رؤية موحدة للقارة الأفريقية للتحول الطاقى واستثمار توجه أنظار العالم نحو مصر خلال القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر القادم.

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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