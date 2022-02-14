فيفا يقرر رسمياً إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين فى تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، إعادة مباراة منتخبى البرازيل والأرجنتين فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، التى توقفت بعد دقائق من بدايتها خلال شهر سبتمبر الماضى، فى موعد ومكان تحدده الفيفا.

وتوقفت مواجهة المنتخب البرازيلى ونظيره الأرجنتينى بعد عدة دقائق من انطلاقها، بسبب مطالبة أفراد من منظمة "أنفيسا"، وهى الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية فى البرازيل، بإيقاف المباراة بسبب مشاركة لاعبي الأرجنتين المخالفين لقواعد الحجر الصحي.

وأصدر الفيفا بيان رسميا قال فيه، "توصلت لجنة الانضباط في الفيفا إلى قراراتها بشأن مباراة البرازيل والأرجنتين في المباراة التمهيدية لكأس العالم قطر 2022، بعد إجراء تحقيق شامل في مختلف العناصر الواقعية وفي ضوء اللوائح المعمول بها، قررت لجنة الانضباط أنه يجب إعادة المباراة في موعد وفي مكان تحدده الفيفا".

بالإضافة إلى ذلك، قررت لجنة الفيفا التأديبية إلى أن التخلي عن المباراة نابع من العديد من أوجه القصور لدى الأطراف المعنية تجاه مسؤولياتهم و أو التزاماتهم، وقررت لجنة الانضباط مجموعة من القرارات التأديبية وهى:

1 – تغريم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مبلغ قدره 500000 فرنك سويسري فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالنظام والأمن.

2 - تغريم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مبلغ قدره 200000 فرنك سويسري فيما يتعلق بعدم امتثاله لالتزاماته فيما يتعلق بالنظام والأمن ، والتحضير للمباراة والمشاركة فيها.

3 – تغريم كل من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدفع غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري نتيجة للتخلي عن المباراة.

4 – إيقاف الرباعى الأرجنتيني إميليانو بوينديا، إيميليانو مارتينيز، جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو مباراتين لعدم امتثالهم لبروتوكول الفيفا الدولي للمباراة الدولية.