/679442/عنده-مرض-كرونز-وممكن-يموت-بسببه-أدمن-حمو-بيكا-يرد-على-المتنمرين

تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية وذلك عقب حلوله ضيفًا على برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر» والتي تقوم بتقديمه الإعلامية ياسمين عز، وأثناء ذلك تعرض حمو بيكا لحملة من التنمر الشديد عليه لإنتشار صورة لها من المستشفى ببطن منتفخة بشكل ملحوظ، ليخرج المسؤول عن صفحته الرسمية “الأدمن” بموقع التواصل فيسبوك عن صمته ويوجه رسالة نارية للمتنمرين.

دوت الخليج يرصد لكم الرسالة النارية لمسؤول الصفحة الرسمية على فيسبوك لمؤدي المهرجانات حمو بيكا. حمو بيكا مصاب بمرض خطير صرح المسؤول عن الصفحة الرسمية لحمو بيكا أو الذي يسمى “أدمن” بلغة السوشيال ميديا، عن مرض حمو بيكا بمرض كتير ينشط بالحزن ويسبب له هذا الإنتفاخ الملحوظ، وكتب:”كل الناس الي بتتريق علي حمو بيكا وتقول حامل.. اتقو الله لا شماته في المرض.. مرض كرونز خطير؟ ، يسبب مرض كرونز انتفاخ في البطن ولكنه قد يسبب في بعض الحالات مشاكل وعواقب خطيرة قد تؤدي للوفاة أحيانًا. وهذا المرض ينشط من الحزن والزعل او صدمه وتساعد العلاجات المتاحة في تخفيف أعراض مرض كرونز وتقليل حدته، وتساعد أيضًا في تقليل فرصة حدوث مضاعفات.. ادمن • سامو الارهابي”. أبرز تصريحات حمو بيكا ببرنامج «كلام الناس» • لو النقابة مش معترفة بيا فنيًا أنا مش معترف بيهم • أنا ماضي على مادة في الدستور بتقول حرية الرأي والتعبير والنشر فملكش أنك تمنعني • صنفني راب صنفني أي حاجة بس متقوليش أخرج من مصر أنا مصري • امتحانات النقابة مبتمشيش بما يرضي الله • كل واحد عنده سلطة بيتحكم في البشر ميعرفوش أن فيه ربنا • أنا عايز أدخل النقابة بجمهوري مش بصوتي • أنا مستعد اعتزل دلوقتي ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني • أنا خلاص خدت إجراءاتي القانونية • رفعت قضية على النقابة كلها ومش قضية صغيرة • ناس مزورة ورقها وواخدين الكارنيه • ولو مكسبتهاش على الأقل أكون وصلت صوتي • حرام عليكوا أنا هموت كفاية ظلم هطلع اصرخ في الشارع

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