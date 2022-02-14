/679445/نواب-الشيوخ-يشيدون-بجهود-وزيرة-التجارة-والصناعة-في-حل-أزمة-شحنات-البرتقال-المصري-للسوق-الروسي

قام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بتوجيه التحية وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لدورها الرئيسي في حل أزمة شحنات البرتقال المصري المصدرة إلى السوق الروسي.

دوت الخليج

وأكد النواب، أن التحرك السريع من قبل وزيري التجارة والزراعة والتواصل مع كافة الأطراف الروسية بما فيها السفير الروسي بالقاهرة قد ساهم في الإفراج عن الشحنات ودخولها إلى السوق الروسي.

أزمة شحنات البرتقال المصري للسوق الروسي

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إلى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، حيث استعرضت الوزيرة رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير.

وزيرة الصناعة والتجارة تؤكد علي زيادة الصادرات المصرية البترولية

وكانت قد أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغت ولأول مرة في تاريخها 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليار و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

وأضافت أن هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي ياتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية