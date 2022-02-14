كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة سموحة فى الدوري الممتاز

/679446/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-سموحة-فى-الدوري-الممتاز

يحل نادي الزمالك ضيفاً علي فريق سموحة في الدوري المصري، بعد تعادل مخيب مع بيترو أتلتيكو في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 15 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

في حراسة المرمي: محمد عواد –محمد أبو جبل- السيد عطية

في خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني –محمود الونش- محمد طارق- عبدالله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حكزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور- أشرف روقا- ماجد هاني- يوسف أوباما –إسلام جابر-أحمد زيزو- محمد أوناجم- شيكابالا – أشرفب بن شرقي –رزاق سيسية.

في خط الهجوم: عمر السعيد –سيف الجزيري –حسام أشرف.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

انتخابات الزمالك

تفوق مرتضى منصور على غريمة أحمد سليمان، في منافسة قوية وشرسة، شهدها ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالقلعة البيضاء.

عقدت الجمعية العمومية بنادي الزمالك من صباح أمس الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، على التصويت لإنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة 2022/ 2026.

وجاءت نسبة نجاح مرتضى منصور 21109 صوت، متفوق على أحمد سليمان صاحب الـ 15928 صوت، وعمر جلال حسن محمد هريدي، صاحب الـ 958 صوت.