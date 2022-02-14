«مش لوحدك اللي بتتفرج احنا كتير».. محمد عطية يمازح جمهوره بمناسبة عيد الحب

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مازح الفنان محمد عطية جمهوره بمناسبة عيد الحب، مشيرًا إلى أنه من ضمن قائمة العزاب اللذين يقضون هذا اليوم وهم يشاهدون الاحتفالات به من بعيد.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنان محمد عطية لجمهوره في عيد الحب

محمد عطيه يحتفل بعيد الحب على طريقته الخاصة

نشر عطية صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر فيها برفقة كابل، وعلق عليها قائلًا: "في الفلانتين داي حابب أقولك.. ما تقلقش أنت مش لوحدك اللي بتتفرج، احنا كتير.. هابي فلاتين".

قصة ارتباط محمد عطية بميرنا الهلباوي

على الصعيد الآخر، أحدث الفنان محمد عطية وميرنا الهلباوي ضجة واسعة، بسبب أفعالهم الأخيرة التي نوهت عن انفصالهم للمرة الثانية بعد عودتهم مرة أخرى.

وسبق وأن أعلنت المدونة ميرنا الهلباوى الرابع من يوليو الماضى انفصالها عن الفنان محمد عطية، حيث نشرت ميرنا عبر خاصية ستورى بحسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة مكتوب عليها "سينجل.. الحمد لله على كل شيء"، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، وحذف أيضا محمد عطية بعض الصور من على حسابه على إنستجرام التى تجمعه بميرنا الهلباوى من ضمنها صور الخطوبة، فيما ترك مجموعة أخرى من الصور التى تجمعهما مع بعض الأصدقاء.

علاقة محمد عطية بميرنا الهلباوي بين الانفصال والعودة

والعجيب في الأمر ، أنه لم يعلق الفنان محمد عطية على الإطلاق بخصوص خبر الانفصال، كما أنه لم يحذف صوره برفقة ميرنا، التى جمعتهما فى الرحلات والنزهات المختلفة التى عكست حبهما لبعضهما ومدى السعادة التى يعيشونها.

ولكن سرعان ما عاد محمد عطية ميرنا الهلباوى لبعضهما بعد نحو شهر بالتمام منذ إعلان فسخ خطوبتهما يوم 4 يوليو ماضى، مؤكدين أن قصة حبهما لم تنته وأن بعدهما عن بعض كانت أكبر غلطة لهما، اذ نشرت ميرنا صورة تجمعها بعطية عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت عليها: "لم تنته بعد.. سنستمر فى النضال من أجل حبنا"، فيما رد عليها عطية، من خلال التعليقات، قائلا: "بعدنا كان أكبر غلطة، أنا ماليش غيرك وانتى أحسن حاجة حصلتلى فى حياتى".