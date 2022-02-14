/679452/عمر-كمال-يكشف-عن-موعد-أغنيته-الجديدة-بالتعاون-مع-كوكسال-بابا

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال جزء من فيديو أغنيتة الجديدة مع كوكسال بابا، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وأعلن عن ميعاد إصدارها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب.

دوت الخليج يرصد إعلان عمر كمال عن موعد إصدار أغنيتة الجديدة بالإشتراك مع كوكسال بابا على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية عمر كمال وكوكسال بابا

أعلن عمر كمال عن موعد إصدار أغنيتة الجديدة بالإشتراك مع كوكسال بابا على موقع الفيديوهات يوتيوب، عن طريق نشر جزء تشويقي من فيديو الأغنية، وعلق على الفيديو: أغنية " البنات " الساعة ٦ ع اليوتيوب.

عمر كمال مع فتيات برفقة كوسكال بابا

وفي سياق متصل، قد أثار مطرب المهرجانات عمر كمال جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا بعدما نشر صورة برفقة بكوكسال بابا وعدد من البنات.

وعلق كمال قائلًا:”لما اكون علي الله حكايتي و صاحبي يخرجني اسهر مع بنات”. هذا وقد أحيأ الفنان عمر كمال وزميله حسن شاكوش حفل غنائي جديد، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم 10فبراير الماضي، ومن المقرر أن تستمر تلك الحفلات حتى 4 مارس المقبل.

وقد شوق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش جمهوره للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشر البوستر الرسمي لحفله مع عمر كمال، وعلق عليه : «انتظرونا في أمريكا أن شاءالله».

من جانبه، قد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من حفلة المطرب الشعبي عمر كمال خلال الأيام القليلة الماضية في سياتل واشنطن، وظهر في الفيديو مشادة عنيفة بين أشخاص من الحفلة وانتشرت حالة من التوتر في المكان وإنفعال رجال الشرطة لمحاولة السيطرة على الوضع.

مهاجمة عمر كمال لمتابعيه بعد حفلة أمريكا

وخرج عمر كمال عن صمته ورد على الهجوم المتوجه له، وقال كمال خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا ربنا كرمني وطلعت أمريكا بـ كام حفلة ودي إرادة ربنا، ومع ذلك الناس مش سايباني في حالي، وبقول لأي حد بيتكلم أنا عاوزك تبقى دكر وراجل روح خدلي ميعاد من السفارة الأمريكية وتعالى أمريكا".

وتابع عمر كمال: "أنا بقبض مبلغ وقدره الحمدلله وبطولي بايع 11 حفلة وعايز نجم في مجالي الشعبي ويعمل زيي هما بيشتغلوا حفلتين تلاتة وبيرجع بلده، واللي بيشتمني يجي ويوريني لأن اللي بياخد فيزا لأمريكا في الوقت دا بطل وباشا".