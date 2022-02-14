/679454/مرتضى-منصور-يكشف-موعد-تجديد-عقود-لاعبي-الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف تجديد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، في الصالة المغطاة بنادي الزمالك هو أعضاء مجلس الإدارة الجديد للنادي: "تجديد عقود لاعبي الزمالك بعد العودة من السفر".

وأضاف: "لن يكون هناك وقت للحديث مع اللاعبين في تجديد العقود، علشان السفر".

وزاد: "لا يوجد وقت للحديث عن العقود، حتى لا نشتت تركيزهم في المباريات".

واختتم: "سيكون موعد تجديد العقود للاعبي بعد العودة من السفر".

موقف باتريس كارتيرون مع الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على موقف الفرنسي باتيرس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، في الصالة المغطاة بنادي الزمالك هو أعضاء مجلس الإدارة الجديد للنادي: "كارتيرون مش هيمشي من الفريق".

وأضاف: "بساند كارتيرون، لأنه مش هو اللي هينزل الملعب يجيب أهداف".

وزاد: "ماتش أمبارح أربع كور تيجي في العارضة دا عمر الكلام ده ماحصل".

واختتم: "كارتيرون مستمر مع الفريق، وشدد على أن المدرب قام بما عليه في مباراة بترو أتلتيكو وغياب التوفيق تسبب في الخسارة".

موقف المرشحين في انتخابات الزمالك

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي لمجلس الإدارة :" ماجد قيشو سيكون مشرفا على اللجنة الطبية للنادي، وسيتم الاستعانة بباقي المرشحين الشباب المستقلين أمثال هشام نصر ومعتز وفائي وغيرهم في لجنة الشباب بالنادي وغيرها من اللجان".

وأضاف رئيس النادي أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا في الساعات المقبلة لتحديد كيفية الاستعانة المرشحين المستقلين الذين لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات.

وتضم قائمة مرتضي منصور والتي نجحت في الانتخابات كل من مرتضي منصور رئيس ومصطفي هدهود نائبا وخالد لطيف أمين الصندوق وتضم العضوية فوق السن كل من، علاء ناحي وأحمد مرتضي منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفي العضوية تحت السن كل من، بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس .