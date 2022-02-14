عاجل- مدبولى: الرئيس السيسى وجه بالإسراع فى تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، ومسئولى الوزارات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن فكرة تنفيذ مجمعات للخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية، تأتى فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتيسير على المستفيدين من هذه الخدمات، وذلك من خلال إقامة مجمع متكامل لتقديمها، على غرار الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه تم بالفعل تصميم أكثر من نموذج لهذه المجمعات، وكان لمحافظة الوادى الجديد السبق فى تنفيذ أحد النماذج.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإسراع فى تنفيذ باقى مجمعات الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال تلك المجمعات.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك 19 محافظة حددت بالفعل المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية عليها، منها 10 محافظات على أراض تابعة لها، و9 محافظات على أراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أنه يوجد حاليا 3 محافظات لديها مجمعات خدمات مقامة بالفعل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، تقريرا حول مجمعات الخدمات الحكومية بالمحافظات، مشيرا إلى المصالح الحكومية المقترح أن يضمها كل مجمع، كما تم حصر لإجمالى العاملين بكل محافظة، وإجمالى عدد المترددين على المحافظة، مصنفاً المحافظات طبقاً لعدد العمالة بها.

وتناول التقرير تحديد الأراضى المقترحة لكل محافظة ومعاينتها، من قبل اللجنة المشتركة بين وزارتى التنمية المحلية، والإسكان، كما استعرض أنماط ونماذج المجمعات سواء صغيرة الحجم، أو المتوسطة أو الكبيرة، وكذا الصحراوى منها، أو الزراعى، أو الساحلى، أو داخل الوادى.