انطلاق مبادرتين لتنمية الأسرة المصرية بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أطلقت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال "علشان ولادنا"، اليوم الاثنين، مبادرتى "الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" و"ابنى البدرى" من محافظة البحر الأحمر برعاية المحافظ عمرو حنفى، وبحضور الدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، التى تستمر على اليوم وغدًا الثلاثاء.





وأشارت الدكتورة عبلة الألفى، عضو رئيس الجمعية المصرية - فى تصريح - إلى أن هذه المبادرة من أهم المبادرات لمستقبل مصرنا الحبيبة، وهى فى طريقها للجمهورية الجديدة، التى سبق للجمعية إطلاقها من متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت أن المبادرة الأولى هى مبادرة "الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، وتهدف إلى حل القضية السكانية كيفًا وكمًا من منظور حقوق الطفل فى الرعاية المتميزة والمنفردة طيلة الألف يوم الذهبية من عمره، التى تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين وحق الطفل الثانى أن تستعد له أمه لمدة سنة.

أما المبادرة الثانية فهى التوأمة بين المبادرة الرئاسية "يوم جديد للمبتسرين" ومبادرة "ابنى البدرى"، التى تهدف إلى تدريب الأطباء والتمريض ورفع كفاءتهم تدريب قائم على المهارة حسب مستويات الخدمة المقدمة بالحضّانات، وتطبيق آليات الحضانة الصديقة للأم والطفل من أجل تحسين مخرجات الرعاية بالحضانات، وكذلك رفع الوعى المجتمعى بآليات رعاية الأطفال المبتسرين وكيفية تخفيض معدلاتهم من خلال التعريف بأسباب الولادات المبكرة وخاصة أن مصر لديها ضعف المعدلات العالمية من المبتسرين، التى تمثل 47% من وفيات حديثى الولادة.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق المبادرتين من مبنى محافظة البحر الأحمر، وبحضور العديد من المسؤولين التنفيذين من مختلف الوزارات والمجالس القومية وهيئات المجتمع المدنى الناشطة بالمحافظة وأعضاء المجالس النيابية، كما تم تحديد خطة العمل والفعاليات والأنشطة التى سينفذها كل المشاركين من أجل تحقيق أهداف المبادرتين.