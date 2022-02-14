وكيل الأزهر: نبذل جهودًا كبيرة لنشر قيم التسامح والحوار وقبول الآخر داخليًا

جدة - نرمين السيد - قال وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، إن الأزهر الشريف يبذل جهودًا كبيرة لنشر قيم التسامح والحوار وقبول الآخر داخليًا وخارجيًا، وهو ما ظهر من خلال جولات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حول العالم ولقاءاته مع كبار القادة الدينيين، الأمر الذى كان له عظيم الأثر فى تعزيز مكانة الأزهر عالميًا، ودعم قيم الحوار بين الشرق والغرب.





وأكد "الضوينى" - خلال لقائه اليوم الاثنين بمقر مشيخة الأزهر الشيخ نصرت رمضان رئيس الجمعية الثقافية فى مقدونيا، لبحث سبل التعاون المشترك بالمجالات الدعوية والعلمية - استعداد الأزهر لتقديم الدعم لمسلمى مقدونيا والجاليات المسلمة بأوروبا عبر فتح أبوابه لاستقبال الوافدين من مقدونيا ومختلف البلدان الأوروبية، بجانب إرسال المبعوثين الأزاهرة لممارسة المهام الدعوية والتعليمية ونشر المنهج الأزهرى الوسطى فيها. من جهته، أعرب الشيخ نصرت رمضان عن تقديره للأزهر ولفضيلة الإمام الأكبر، ودوره الرائد فى تعزيز الحوار وقبول الآخر والتعريف بوسطية الإسلام وسماحته عالميًا، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز سبل التعاون مع الأزهر بصفته قلعة علمية يقصدها المسلمون حول العالم لتلقى العلوم الإسلامية، والاستفادة من خبراته فى نشر الوسطية وتعزيز الحوار ونشر قيم التسامح وقبول الآخر.

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