السكة الحديد تعلن بدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية بالمحطات والقطارات

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه فى إطار حرصها على تفعيل منظومة الشكاوي وتنفيذ للقرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2017 بخصوص منظومة الشكاوي الحكومية، تم عقد اجتماع بحضور وفد عن منظومة الشكاوي الموحدة لرئاسة مجلس الوزراء ومندوبين عن وزارة النقل ممثلين فى عبدالله الديب مدير عام الادارة العامة لخدمة المواطنين والعميد أحمد جاد رئيس الادارة المركزية لشئون الرئاسة بالسكة الحديد.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه تم تنظيم جلسة عمل بالهيئة فى تواجد مندوبي قطاعات السكة الحديد والإدارات المركزية، حيث وتم وضع أساسيات لتفعيل وإزالة أي عقبات لمنظومة الشكاوي بالسكة الحديد والاتفاق علي برنامج تدريب للعاملين بخدمة العملاء وخدمة المواطنين.

وقالت هيئة السكة الحديد، إنه تم الاتفاق على تفعيل المنظومة داخل عدد من المحطات الرئيسية وكذلك داخل بعض القطارات، بحيث يتم البدء بهم فى تلقي شكاوي المواطنين والتفاعل معها وعرض الحلول من خلال التواصل مع الجهة المختصة بشكل سريع.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه تم الاتفاق على إعادة الاجتماع بعد أسبوع لتقييم الأداء وتلاشي السلبيات التي تظهر على أن يتم تعميم منظومة الشكاوي على باقي محطات السكة الحديد وباقى القطارات