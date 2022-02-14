لبنان يتسلم أكبر شحنة مساعدات مصرية.. ووزير الداخلية يشكر الرئيس السيسى

تسلمت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، أكبر شحنة مساعدات غذائية ودوائية ومعيشية مصرية وذلك لدى وصولها إلى ميناء بيروت اليوم قادمة من ميناء دمياط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر تسليم الشحنة السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي، والقنصل العام أحمد إمام، ومن الجانب اللبناني وزيرا الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومدير ميناء بيروت البحري.

وحملت شحنة المساعدات لافتات عليها علمي مصر ولبنان ومدون عليها الجهات المشاركة في تجهيز الشحنة وهي وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية والهلال الأحمر المصري وجمعية "مصر الخير" وبنك الكساء المصري وبنك الطعام وجميعة "رسالة".

وتعد الشحنة الجديدة هي الأكبر من جسر المساعدات المصرية التي تصل إلى لبنان منذ انفجار ميناء بيروت، حيث تبلغ الشحنة ٤٨٧.٥ طن وتتضمن ٢٦٥ طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تغطي مستلزمات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى أدوية لعلاج الامراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر، و١٢٢ طنا من المواد الغذائية و100 طن من مواد الإعاشة.

بدوره، وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، الشكر لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفهم الظروف التي يمر بها لبنان حاليا والوقوف إلى جانبه تقديرا للظروف التي يعيش فيها الشعب اللبناني.

وقال مولوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المساعدات هي حلقة جديدة من حلقات الدعم والتضامن بين جمهورية مصر العربية ولبنان لمساعدته في الخروج من أزماته التي يعيشها، مؤكداً أن هذه الدفعة التي تعد الأكبر في جسر المساعدات المصرية تضم أدوية موجهة لقوى الأمن الداخلي لسد احتياجاتهم خصوصا في هذه المرحلة التي تحتاج فيها الأجهزة الأمنية للدعم، موضحا أن هناك أيضا مساعدات غذائية لفوج إطفاء بيروت وفوج إطفاء طرابلس.

وشدد مولوي على العلاقات المتينة بين البلدين، مؤكدا أن المساعدات هي رسالة محبة من جمهورية مصر العربية إلى لبنان.