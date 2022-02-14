/679468/مدحت-يوسف-العالم-سوف-ينظر-الى-الدولة-المصرية-نظرة-مبشرة-للغاية-منذ-الان

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا، ان العالم كله منذ الأن سوف ينظر الى الدولة المصرية نظرة مبشرة للغاية، خاصة فى مجال الحفاظ على البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية الموجودة فى البلاد، مشيدا بالانجازات والمشروعات التى اطلاقتها الدولة المصرية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الجارى بحثها وتنفيذها حاليا فى انتاج الطاقة الخضراء، مشيدا باهتمام الدولة المصرية بالطاقة الخضراء كأحدى المصادر القادمة للطاقة فى مصر خلاف الغاز الطبيعى والبترول وخلافه من الطاقة الجديدة والمتجددة بمختلف انواعها .

دوت الخليج

وأكد مدحت يوسف،عبر مداخلة هاتفية فى موجز الاخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، على ان الدولة المصرية لديها تركيبة متعددة من مصادر الطاقة وتسعى الى مزيد من التوسع فى مجال الطاقة النظيفة و المتمثلة فى الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة ،مشيرا الى ان مشروعات تكرير البترول تهدف الى انتاج منتجات بترولية على أحدث المواصفات العالمية طبقا للمواصفات البيئية الحديثة للمنتجات البترولية المتمثلة فى بنزين السيارات والسولار وخلافه من المنتجات البترولية المؤثرة على الحياة بشكل عام

القارة الأفريقية:

أكد على ان القارة الأفريقية من اكثر القارات التى تأثرت بتغير المناخ، وخاصة من صناعات الدول العظمى والدول الكبرى والتى أثرت سلبا على المناخ والحياة فى افريقيا بشكل عام ، مؤكدا على اهمية وجود اجندة خاصة وواضحة للقارة الأفريقية ، مشيرا الى ان الدولة المصرية والقارة الافريقية يسعوا الى اجبار الدول العالمية للاهتمام بأفريقيا وعدم توسعهم فى مجال الطاقة الغير النظيفة، خاصة انتاج الكهرباء من الفحم وهو من اكبر الاسباب التى ادت الى تدهور المناخ على مستوى العالم.

وقال ان القارة الافريقية عندها ثروات من الفحم، فاذا اتجهت افريقيا الى الفحم كونه هو الطاقة الارخص واستخدمته فى انتاج احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، المناخ سوف يزداد سواء، مؤكدا على اهمية دور الدول الكبرى فى مساعدة افريقيا لانشاء منظومة حديثة فى انتاج الطاقة المطلوبة للحياة فى افريقيا ولكن باستخدام الطاقة النظيفة، مطالبا الدول الاوربية والكبرى بمساعدة افريقيا فى هذا الاتجاه وهذا النمو فى انتاج الطاقة النظيفة والتى سوف تؤثر على العالم بشكل ايجابى

الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ

وقال مدحت يوسف ان الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ والتى سوف ينعقد فى اخر العام بمدينة شرم الشيخ سوف تكون دورة مميزة عن باقية الدورات، وذلك بسبب تأثر العالم كله بالأثار السيئة نتيجة تغير المناخ والتى أثرت سلبيا على الحياة حتى فى الدول العظمى وفى أوروبا وامريكا والدول الأسيوية، مما الزم الدول الكبرى بالاهتمام بمصادر الطاقة النظيفة ، مشيرا الى اهمية استعداد الدول الكبرى استعدادا حقيقيا لتنفيذ خطة جادة لاستغلال الطاقة النظيفة كمصدر للطاقة بشكل عام على مستوى العالم كله