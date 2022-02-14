جمال عبد الحميد رئيس بعثة الزمالك بأنجولا في دوري الأبطال

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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رئيس بعثة الفريق المتجه إلى أنجولا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالنادي: " جمال عبد الحميد عضو المجلس سيكون رئيسا لبعثة الفريق في رحلة أنجولا المقبلة لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي".

موعد مباراة الزمالك وسجرادا الأنجولي

ويلتقي الزمالك مع سجرادا الأنجولي يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن البعثة ستتوجه من أنجولا بعد الانتهاء من المباراة إلى المغرب استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مجلس الإدارة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن خطة المجلس المنتخب في الفترة المقبلة بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

موعد تجديد عقود لاعبي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف تجديد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة القادمة.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، في الصالة المغطاة بنادي الزمالك هو أعضاء مجلس الإدارة الجديد للنادي: "تجديد عقود لاعبي الزمالك بعد العودة من السفر".

وأضاف: "لن يكون هناك وقت للحديث مع اللاعبين في تجديد العقود، علشان السفر".

وزاد: "لا يوجد وقت للحديث عن العقود، حتى لا نشتت تركيزهم في المباريات".

واختتم: "سيكون موعد تجديد العقود للاعبي بعد العودة من السفر".

موقف مرتضى منصور من رحيل باتريس كارتيرون

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، في الصالة المغطاة بنادي الزمالك هو أعضاء مجلس الإدارة الجديد للنادي: "كارتيرون مش هيمشي من الفريق".

وأضاف: "بساند كارتيرون، لأنه مش هو اللي هينزل الملعب يجيب أهداف".

وزاد: "ماتش أمبارح أربع كور تيجي في العارضة دا عمر الكلام ده ماحصل".

واختتم: "كارتيرون مستمر مع الفريق، وشدد على أن المدرب قام بما عليه في مباراة بترو أتلتيكو وغياب التوفيق تسبب في الخسارة".