رسمياً.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022

/679459/رسميا-إعادة-مباراة-البرازيل-والأرجنتين-في-تصفيات-كأس-العالم-2022

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويذكر أن المنتخبين ضمنا تأهلهما لبطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي تنطلق في نوفمبر القادم.

سبب إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين

توقفت مباراة البرازيل والأرجنتين بعد أن تدخلت الوكالة الوطنية للصحة في البرازيل واقتحمت اللقاء، بسبب مشاركة عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، المخالفين لقواعد فيروس كورونا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا بعد العديد من التحقيقات، أكد من خلاله إعادة المباراة في موعد ومكان يتحدد لاحقًا حسب الفيفا.

قرارات تأديبية من الاتحاد الدولي :

- تغريم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم 477 ألف يورو، و الاتحاد الأرجنتيني 190 ألف يورو، بسبب المخالفات التي أدت لما حدث، من النظام والأمان المفترض تطبيقه.

- تغريم الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني 40 ألف يورو، لعدم استكمال المباراة.

- إيقاف رباعي المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، وبونديا، ولوسيلسو، وكريستيان روميرو، لمدة مباراتين مع إيقاف التنفيذ، لعدم الامتثال لقوانين الاتحاد الدولي بشأن فيروس كورونا والحجر الصحي.

ترتيب مجموعة قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

1- البرازيل، برصيد 36 نقطة.

2- الأرجنتين، برصيد 32 نقطة.

3- الإكوادور، برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

4- أوروجواي، برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

5- كولومبيا، برصيد 17 نقطة.

6- بيرو، برصيد 17 نقطة.

7- تشيلي، برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.

8- بوليفيا، برصيد 15 نقطة.

9- باراجواي، برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

10- فنزويلا، برصيد 7 نقاط.

تتأهل من قارة أمريكا الجنوبية، أول أربع مراكز في المجموعة بشكل مباشر للمونديال، فيما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق.

تقدم راقصوا السامبا في نتيجة المباراة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، عن طرق قائد البرازيل، كاسيميرو، من خلال كرة عرضية من جهة اليسار قابلها رافيينيا برأسية أبعدها الحارس فتابعها كاسيميرو بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.