على طريقتها الخاصة.. درة تحتفل بـ عيد الحب برفقة زوجها «فيديو»

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تتوالى الاحتفالات بعيد الحب اليوم حيث شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها مقطع فيديو برفقة زوجها في أجواء رومانسية من أحدث جلسة تصوير في عيد الحب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم إحتفال الفنانة التونسية درة برفقة زوجها بعيد الحب وذلك خلال السطور القادمة.

دره وزوجها في عيد الحب

نشرت الفنانة درة فيديو برفقة زوجها للإحتفال بعيد الحب اليوم مُركب على أغنية رومانسية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وقد تألقت درة بفستان ستان باللون الأخضر الفاتح، ولوك من النوع الكلاسيكي الأنيق لكلاهما في جلسة تصوير حظيت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، وعلقت درة: “عيد حب سعيد”.

وفي سياق آخر، يُعرض خلال هذه الفترة آخر أعمال الفنانة التونسية درة، وهو فيلم الكاهن الذي لاقى نجاحًا باهرًا وتصدر الإيرادات.

درة تكشف عن شخصيتها في فيلم الكاهن

وكشفت الفنانة التونسية درة في حوار خاص لـ"دوت الخليج": " أن سبب إختلاطي بمعظم الصحافيين، هو ما سهل عليا فى فهم الشخصية، وكمان الشخصية تحاول في فهم الحقيقة والبحث عنها في ظل ظروف المحيطة والتى تواجه في الحياة المهنية والشخصية".

تصدر إيرادات فيلم الكاهن

وقد حقق فيلم "الكاهن" خلال الفترة الماضية، الذي يخوض بطولته عدد كبير من النجوم اللامعين في الوسط الفني، من ضمنهم درة والفنان إياد نصار و حسين فهمي، نجاحات ساحقة في أول ليلة عرض، جعلته يتصدر شباك التذاكر في السينما المصرية.

وحقق الكاهن إيرادات بلغت 240 ألف جنيه، ليسحق جميع الأفلام السينمائية الموجودة في دور العرض الآن وهما: "برة المنهج، أبو صدام، مربع برمودة، ريتسا".

قصة فيلم الكاهن

وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم بشكل مستمر، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق. ويشارك في أحداث فيلم "الكاهن" عدد من نجوم الفن المتميزين، منهم الفنان إياد نصار، ودرة، والنجم الكبير حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح، فاطمة كمال، وجمال سليمان، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.