«أنت حب عمري يا عمري».. روجينا تغازل زوجها أشرف زكي بمناسبة عيد الحب

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دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة روجينا بعيد الحب رفقة زوجها أشرف زكي.

روجينا توجه رسالة رومانسية لزوجها

نشرت روجينا عدة صور تجمعها بزوجها أشرف زكي وابنتيها الاثنتان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت قائلة: "كل عيد حب وأنت والبنات حب عمري.. ربنا ميحرمناش أنا ومريم ومايا منك يعمرررري، كل عيد حب وقلوب الناس دايمًا بتحب".

إصابة بنات روجينا بكورونا

على الصعيد الآخر، أعلنت روجينا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر إصابة ابنتيها مايا ومريم بفيروس كورونا.

وكتبت روجينا: " الحمدلله مايا ومريم ايجابى كورنا قدر الله وماشاء فعل ادعو لهما ارجو من كل اللى خالطهم يتطمن على نفسة ربنا يحفظنا ويتم شفا بناتى وكل مريض".

روجينا تتألق في مربع برمودا

هذا وقد تألقت الفنانة روجينا في بطولة فيلم مربع برمودة وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت ومن بطولة مصطفى خاطر، هنا شيحا، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد جمعة وعايدة رياض ودينا ونهى رأفت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين كما ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الكوميديا.

وكانت شاركت روجينا جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صور لعائلتها من داخل المنزل، وعلق عليهم قائلة: "أعظم وأجمل ما في عمري يا عمري".

وسبق وأن حلت الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضيوفا على برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة، والذي كشفا من خلاله عن بعض المواقف والأزمات التي عارضتهم في بداية ارتباطهم والتي كان أبرزها في يوم خطبتهما.

روجينا وأشرف زكي ببرنامج سهرانين

وروت روجينا عن مشاجرتها مع أشرف زكي قائلة: «أشرف زكي كان عازم كل صحابه وكل المطربين، ومحدش فيهم مجاش وفجأة بلاقي محمد منير ومدحت صالح، فقومت رقصت، فزعل واتخانقنا وقام رمى الدبلة، وقالي انتي مش متحملة المسؤلية».