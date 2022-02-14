/679465/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-مباراة-مصر-المقاصة-وطلائع-الجيش-بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مصر المقاصة وطلائع، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حاول الفريقين طوال أحداث المباراة في أكثر من فرصة، لم يستطع أي منهما ترجمتها لأهداف، ليحسم اللقاء التعادل السلبي في النهاية.

يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، من أصل 9 مباريات، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر، برصيد 6 نقاط، في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة مصر المقاصة وفيوتشر

انتهت أحداث مباراة فيوتشر ومصر المقاصة، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق فيوتشر، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

شهدت المباراة على العديد من الإلتحامات القوية بين لاعبي الفرقيقين، لتكون البطاقات الصفراء هي الحل في تهدئة أجواء اللقاء بين الفريقين، ويكون لكل فريق بطاقتي صفراء.

أحمد رفعت يواصل التألق

نجح الدولي المصري أحمد رفعت، من تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز لفريقه فيوتشر، في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيمن، وبلمسة واحده يسكنها الشباك على يسار حارس المقاصة.

وبهذا الفوز يواصل فيوتشر صدارة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

حقق مصر المقاصة الفوز على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وعاد المقاصة للمباراة يعدما كانوا متأخرين بهدف، حيث تقدم أحمد أمين أوفام لإيسترن كومباني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

ليعود مصر المقاصة بريمونتادا كبيرة بتسجيل هدفين عن طريق محمد محسن ليلة في الدقائق 60 و80، ليهدي فوز هام وغالي للفريق الفيومي